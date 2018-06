Trump anunciará acordo com fábrica para evitar transferência de empregos para o México

NOVA YORK – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará na quinta-feira, 1º, para Estado de Indiana onde deve visitar uma fábrica da Carrier – que produz aparelhos de ar-condicionado – para anunciar um acordo com a direção da empresa que manterá a maioria dos 2 mil empregos que seriam transferidos para o México.

Com a viagem, o magnata republicano interromperá suas reunião com candidatos a cargos no governo para exibir uma vitória em um dos principais pontos de sua campanha à Casa Branca: fazer com que empresas locais mantenham nos EUA sua produção e seus empregos – na disputa presidencial, aliás, Trump ameaçou taxas em 35% os produtos de marcas que deixassem o país.

De acordo com fontes da equipe de transição de Trump e da Carrier citadas pelo jornal The New York Times, o presidente eleito e o vice-presidente eleito – que também é governador de Indiana -, Mike Pence, devem aparecer na fábrica na cidade de Indianápolis para fazer o anúncio.

Espera-se que Trump e Pence renovem também o compromisso de liderarem uma administração que favoreça os negócios nos EUA, com uma redução das regulações e uma revisão dos impostos cobrados de empresas.

O NYT diz ainda que o Pentágono é o principal cliente da United Technologies, empresa dona da Carrier, que teria recebido cerca de 10% dos seus US$ 56 bilhões de receitas em 2015 através de contratos com o governo federal. / EFE