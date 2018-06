Trump convida presidente filipino para visitá-lo na Casa Branca

MANILA – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou pelo telefone nesta sexta-feira, 2, com o líder das Filipinas, Rodrigo Duterte, e o convidou para visitar a Casa Branca no próximo ano, durante uma conversa “animada”, disse um assessor do presidente filipino.

O telefonema durou pouco mais de sete minutos, segundo Christopher Go, assessor especial de Duterte.

Go, assessor de longa data do presidente e conhecido como “Bong Go”, disse em mensagem enviada à imprensa que o presidente filipino convidou Trump para visitar o país no ano que vem, quando receberá uma série de reuniões da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

A conversa ocorreu em meio à tensão e à incerteza entre os Estados Unidos e as Filipinas depois de meses de retórica anti-americana de Duterte, alimentada pela revolta sobre as preocupações do governo Obama sobre sua guerra violenta contra as drogas. / REUTERS