Trump critica Hillary por não falar sobre ‘islamismo radical’ em seu discurso na convenção democrata

WASHINGTON – O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, reprovou nesta sexta-feira, 29, sua rival democrata, Hillary Clinton, por não falar sobre o “islamismo radical” durante seu discurso de aceitação na Convenção Nacional do partido, na Filadélfia.

“Nosso estilo de vida está ameaçado pelo islamismo radical e Hillary nem sequer é capaz de pronunciar estas palavras”, disse Trump, em uma das várias mensagens publicadas em sua conta no Twitter depois do discurso da ex-primeira-dama.

Our way of life is under threat by Radical Islam and Hillary Clinton cannot even bring herself to say the words.