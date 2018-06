Trump desafia Hillary a divulgar seu histórico médico detalhado

WASHINGTON – O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, desafiou no domingo sua rival, a democrata Hillary Clinton, a publicar seu histórico médico detalhado, depois que foram divulgados rumores de que ela esconde supostos problemas de saúde.

“Acredito que ambos os candidatos, a desonesta Hillary e eu, devemos publicar históricos médicos detalhados. Eu não tenho nenhum problema em fazê-lo! Hillary?”, escreveu Trump em sua conta no Twitter. Até o momento, ele não obteve resposta.

Porta-vozes e correligionários de Trump, que tem 70 anos, questionam continuamente a saúde de Hillary, de 68, em redes sociais e debates políticos.

A mais destacada dessas vozes é a do ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, que encoraja os que duvidam da saúde da democrata a entrar na internet e escrever “a doença de Hillary Clinton”.

I think that both candidates, Crooked Hillary and myself, should release detailed medical records. I have no problem in doing so! Hillary?