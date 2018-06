Trump deseja feliz ano-novo até para os ‘muitos inimigos’

WASHINGTON – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado, 31, uma mensagem de ano- novo no perfil que mantém no Twitter, a dirigindo até mesmo para os desafetos.

“Feliz ano-novo a todos, também para meus muitos inimigos e para aqueles que lutaram contra mim e perderam de forma tão dura, que, simplesmente, não sabem o que fazer. Amor!”, escreveu o empresário, que tomará posse no dia 20 de janeiro.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!