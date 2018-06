Trump diz que evitar impostos é ‘esperteza’

NOVA YORK – O candidato republicano a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que evitar pagar imposto de renda o faz “esperto”. Enquanto parte dos americanos concorda com ele, mais pessoas o acham “egoísta” e “antipatriótico”, de acordo com pesquisa de opinião Reuters/Ipsos divulgada nesta terça-feira, 4.

Cerca de 67% dos americanos afirmaram que é “egoísmo” um candidato a presidente não pagar impostos, enquanto 61 % afirmaram que é “antipatriótico”, segundo a pesquisa, que permitiu que os entrevistados escolhessem mais de um adjetivo para descrever o não pagamento de impostos.

Ao mesmo tempo, os resultados mostraram um respeito relutante por um candidato que pode descobrir como reduzir a carga de impostos. Cerca de 46% dos americanos, incluindo 35% de democratas e 62% de republicanos, acharam que um candidato que consegue não pagar impostos é “esperto”.

Os impostos de Trump se tornaram um grande tema da campanha depois que o New York Times divulgou parte do seu imposto de renda de 1995 na semana passada e estimou que Trump provavelmente não pagou impostos por vários anos. O empresário popular do setor imobiliário, que é o primeiro candidato em décadas a se recusar a divulgar o seu imposto de renda, não negou a reportagem. Mais tarde, ele disse que tinha “usado brilhantemente” o sistema fiscal americano a seu favor.

Durante o primeiro debate presidencial com Hillary Clinton, a sua rival democrata, no mês passado, Trump, ao responder às acusações dela sobre não pagar impostos federais, disse que isso o faria “esperto”.

“O que ele está tentando dizer, que nós que pagamos impostos não somos inteligentes?”, indagou a entrevistada pela pesquisa Yonna McNerney, de 41 anos, de Denver.

Mãe de três filhos e funcionária de uma empresa de telecomunicações, ela disse que era inaceitável que alguém que quer ser presidente não pague impostos. Ela não tem candidato, e os comentários de Trump não mudaram a sua visão.

April St. Aoro, de 46 anos, de Minnesota, se mostrava mais compreensiva com Trump, embora ela também permaneça indecisa. “Eu acho que todos nós tentamos pagar o menor valor possível de impostos”, afirmou.

Os entrevistados foram levemente menos críticos quando perguntados sobre um cidadão que não paga impostos.

Cerca de 64% afirmaram que era “egoísmo”, enquanto pouco mais da metade qualificou como “antipatriótico”. Cerca de 50%, incluindo 37 por cento de democratas e 67% de republicanos, concordaram que era “esperto”.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada online, em inglês, em todos os 50 Estados. Os entrevistados foram perguntados sobre o que pensavam de um “cidadão que encontrava um caminho para não pagar impostos” e receberam as opções “antipatriótico”, “egoísmo” e “esperto”.

Eles responderam então a mesma pergunta em relação a um candidato a presidente.

A pesquisa realizada do dia 28 ao dia 3 ouviu 1.948 americanos adultos, incluindo 893 democratas e 635 republicanos. Ela tem um intervalo de credibilidade, uma medida de precisão, de três pontos porcentuais no geral, quatro pontos para os democratas, e cinco para os republicanos. / REUTERS