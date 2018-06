Trump diz que não conhece e nunca encontrou algumas da mulheres que o acusam de abuso

PALM BEACH, FLÓRIDA – O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, afirmou na noite de quinta-feira, 13, que não conhece e nunca encontrou algumas das mulheres que, ao longo desta semana, o acusaram de abuso sexual. Além disso, na manhã desta sexta o candidato à vice-presidente na chapa de Trump, Mike Pence, afirmou que a campanha está trabalhando para exibir as evidências de que as acusações são falsas.

“Essas acusações perversas contra mim, de conduta inapropriada com mulheres, são totalmente absurdas e falsas. E os Clinton sabem disse”, afirmou Trump. O republicano afirmou ainda que as mulheres que o acusaram de abuso são “mentirosas horríveis”.

Ele não ofereceu, no entanto, nenhuma prova de que as matérias publicadas por veículos como “New York Times”, “People”, “Palm Beach Post” e “Buzfeed” eram falsas e afirmou para os repórteres questionarem o motivo de as acusadoras terem esperado tantos anos para agora, um mês antes da votação, revelarem os supostos abusos.

Nesta sexta-feira, em aparição na Fox News, Pence criticou as sites e jornais pelo que ele caracterizou como um obsessão com alegações “infundadas” das mulheres que acusaram Trump de abuso. “Divulgaremos mais evidências em breve” para provar a inocência de Trump, afirmou o governador do Estado de Indiana. “A campanha está trabalhando para divulgar essas informações.”

Apesar de toda a polêmica, Trump foi aplaudido em comícios na quinta-feira na Flórida e em Ohio, onde fez dois eventos, Estados que são fundamentais para vencer a eleição. Nesta sexta ele fará campanha em outro estado fundamental, a Carolina do Norte. / AP

VÍDEO