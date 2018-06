Trump é o presidente eleito dos EUA mais impopular em décadas

A popularidade nacional do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou desde a sua eleição, no dia 8 de novembro, mas ele continua sendo o presidente eleito com a menor aprovação em décadas.

Segundo uma média das recentes pesquisas calculada pelo site Real Clear Politics, aproximadamente 50% dos americanos têm uma opinião desfavorável do futuro presidente do país, enquanto 45% mantêm uma opinião favorável.

No dia da eleição presidencial, 58% dos eleitores tinham uma visão negativa de Trump.

O republicano segue tendo menos aprovação que seus dois antecessores, de acordo com uma pesquisa da CBS publicada nesta quinta-feira: mais de um americano a cada três temem que seja um presidente ruim, em comparação com 7% registrados por Barack Obama em dezembro de 2008 e 14% de George W. Bush em dezembro de 2000.

O instituto Gallup, cujos dados remontam à eleição de Bill Clinton em 1992, estima que Trump bateu amplamente o recorde de reprovação sobre a forma como realiza sua transição. Segundo o Gallup, 48% dos participantes da pesquisa reprovam o presidente eleito e outros 48% o aprovam.

Em comparação, três quartos dos americanos aprovavam a transição de Barack Obama e dois terços a de Bill Clinton. / AFP