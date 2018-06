Trump faz pausa em transição para se reunir com empresários indianos

NOVA YORK – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com um grupo de empresários indianos que estão construindo um de seus edifícios em Mumbai durante uma pausa nas reuniões que estão ocorrendo para definir nomes que o acompanharão no governo em 2017.

Os empresários indianos publicaram nas redes sociais fotos do encontro, que ocorreu no escritório do empresário republicano na Trump Tower, em Manhattan, segundo o “New York Times”. Em uma imagem divulgada no Twitter é possível ver Trump fazendo sinal de positivo e sorrindo ao lado de três empresários indianos.

A porta-voz de Trump, Breanna Butler, explicou que o encontro não foi uma reunião normal. “Era uma visita de cortesia dos empresários para parabenizar o presidente eleito pela vitória”.

O empresário Sagar Chordia publicou na quarta-feira, no Facebook, fotos nas quais aparecem dois dos filhos de Trump, Ivanka e Eric, que trabalham nos negócios do pai. Chordia confirmou ao jornal americano informações divulgadas pela imprensa indiana que afirmavam que os três empresários abordaram com Trump o desejo de ampliar os negócios entre as partes.

Perguntado sobre o encontro em entrevista à “CNN”, o futuro chefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, afirmou que a Casa Branca “cumprirá todas as leis”. “O conselheiro legal da Casa Branca revisará tudo para garantir que não haverá nenhum crime ou influência sob a mesa”, disse.

Os negócios do presidente eleito e a participação de sua família na empresa e no processo de transição política despertam dúvidas sobre possíveis conflitos de interesse. / EFE