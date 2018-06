Trump indica o general Mattis para o Pentágono

WASHINGTON – O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, escolheu ontem o general reformado James Mattis para comandar o Pentágono. Mattis é conhecido por sua atitude combativa, sua falta de confiança no Irã e sua experiência em operações militares no Iraque e no Afeganistão.

A escolha de um experiente estrategista militar pode ser mais um sinal de que Trump pretende afastar os EUA da política externa de Barack Obama, que apostou no apoio a aliados europeus para combater militantes islâmicos e ajudar a conter chineses e russos.

Mattis é conhecido pelo apelido de “Cachorro Louco”. Embora sua indicação deva receber o apoio militar, a escolha deve passar por obstáculos burocráticos. Como o general se afastou das funções militares em 2013, o Congresso terá de passar por cima de uma regra que exige que secretários de Defesa tenham passado os últimos dez anos como civis antes de assumirem o comando do Pentágono.

Seu convincente histórico, no entanto, deve evitar que senadores democratas tentem bloquear a indicação. De acordo com Trump, Mattis é “um verdadeiro general”.

“Ele é forte, digno”, elogiou Trump. “Eu me reuni com ele uma vez e perguntei: ‘O que você acha da simulação de afogamento?’ Para a minha surpresa, ele respondeu: ‘Não é útil. Se você me der um maço de cigarros e uma cerveja eu consigo mais informações do que com tortura’.” / AP