Trump proíbe que funcionários de seu governo trabalhem em ‘lobbys’ após deixarem cargo

WASHINGTON – O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, impôs um estrito código que impedirá aqueles que aceitem um emprego em seu governo de trabalhar nos “lobbys” quando tiverem terminado o vínculo com a Casa Branca, informou na quarta-feira sua equipe de transição.

A medida tem como objetivo evitar as ligações entre a Casa Branca e os diversos grupos de pressão em Washington. A ideia foi uma das principais bandeiras de Trump durante a campanha, com a qual pretendia denunciar a “corrupção” do sistema político.

“O essencial para esta gestão será que as pessoas que saírem do governo não possam utilizar essa experiência para enriquecer”, explicou o porta-voz republicano Sean Spicer durante uma conferência com a imprensa.

Quem aceitar a condição de Trump não poderá trabalhar para os grupos de pressão até cinco anos após deixar o cargo no governo, uma ação que pode dissuadir alguns de entrarem para a equipe do novo presidente americano. / EFE