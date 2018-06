Último debate entre Hillary e Trump será crucial para pavimentar caminho à Casa Branca

WASHINGTON – A democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump, dois candidatos que se apresentam como polos opostos na política americana, protagonizam nesta quarta-feira, 19, um debate crucial para pavimentar o caminho em direção à Casa Branca nas eleições presidenciais, que serão realizadas em 20 dias.

Este será o terceiro debate entre os dois candidatos e representa a última oportunidade para apresentar suas ideias e propostas diante de milhares de telespectadores nesta reta final para as eleições.

Os dois candidatos já protagonizaram dois debates nesta campanha que, embora apresentassem uma agenda pré-determinada de temas, se transformaram em um verdadeiro festival de golpes baixos, acusações de ambos os lados, discussões sobre a vida sexual e até ameaças de prisão.

Antes do embate fundamental que pode definir o destino das campanhas, Hillary dedicou vários dias a sua preparação, a ponto de manter uma agenda de atos públicos muito leve para se trancar em um hotel com um seleto grupo de assessores e auxiliares para tentar não ser surpreendida no evento.

Trump, por outro lado, manteve uma intensa agenda de discursos públicos e reservou apenas algumas horas de cada dia para discutir com seus assessores próximos o conteúdo do debate.

O encontro, que acontecerá na Universidade de Nevada, em Las Vegas, deverá se concentrar em temas como imigração, economia e Suprema Corte.

Em geral, a média das diversas pesquisas realizadas (que consideram o cenário nacional ou a disputa em Estados considerados chaves) mostram uma vantagem de Hillary com quatro e sete pontos à frente de Trump, que precisa urgentemente de um sólido desempenho para equilibrar a disputa.

Ao mesmo tempo, os dois terão de manter um equilíbrio delicado entre evitar as asperezas e soar como políticos confiáveis, e atacar as fragilidades do adversário, embora esta tendência tenha sido claramente predominante nos dois últimos debates.

Polêmicas. Tanto Hillary quanto Trump chegam a este debate assolados pelas intermináveis polêmicas das últimas semanas. O empresário dedicou, desde a semana passada, parte importante de seus discursos públicos a denunciar que a eleição de 8 de novembro será manipulada para garantir a vitória de Hillary. Além disso, chamou a imprensa de “desonesta” por divulgar constantemente “ficções” sobre ele.

Hillary, por sua vez, voltou nesta semana a ver sua campanha ser afetada pela interminável polêmica envolvendo o servidor privado de e-mails que usou quando era secretária de Estado, um escândalo que ainda parece estar longe de se dissipar.

Como ambos contam com índices de rejeição superiores a 55% entre os eleitores, uma noite de debates repleto de golpes baixos dificilmente ajudará algum dos dois a convencer os muitos eleitores que ainda estão indecisos. / AFP