A sombra do terror chegou a Berlim

Nesses dias está difícil filtrar as informações da mídia quando se trata de terrorismo.

Nas redes sociais, users faltam mensagens oportunistas e algumas movidas pelo ódio partidário, misturando alhos com bugalhos. Mais do que isso, perdendo o foco temático e a complexidade do tema.



Mal vieram à tona os detalhes do massacre de Paris, entre outros, incluindo entrevistas de sobreviventes, como o de Lilian Leprae, funcionário da gráfica em Dammartin-en-Goële que foi tomada pelos irmãos Kuachi. Durante 8 horas e meia e por idéia do seu patrão, Lilian ficou escondido debaixo da pia da cozinha e através do celular, passava infos, via mensagem de texto, para a polícia, contribuindo consideravelmente para o sucesso da operação

Combate ao terrorismo na Bélgica



Ao longo da quinta-feira (14) foi a vez das autoridades policiais do governo belga que, ao contrário das autoridades francesas, agiu na encolha, de forma pontual e, por isso, com exímia competência.

Segundo a nota à imprensa, “os extremistas tinham planejado um atentado nas proporções de Paris.” Eric van der Syp, porta-voz da Promotoria informou que a operação tinha em foco à caça de recém-chegados da Guerra Civil na Síria. Dois homens foram mortos pela polícia e um preso e que foi apresentado ao juiz na manhã desta sexta-feira.



Operação anti-terrorismo também na capital

Mesmo que pesquisas divulguem que depois do massacre de Paris, o medo dos alemães concernente à possibilidade de ataques terroristas tenha diminuindo, unidades especiais da polícia mostram nesta sexta-feira que o Ministério do Interior está sobre forte pressão de mostrar serviço. Dessa vez, não só como de praxe em trabalho de serviço secreto, mas também de grande impacto midiático. Sextas-feiras é um dia importante na religião muçulmana e as mesquitas estão cheia de fiéis. A escolha do dia da semana não foi por acaso.

Sexta-feira simbólica



Em operação policial com 250 policiais e executada por 3 unidades especiais de comando, 11 apartamentos e uma mesquista foram vasculhados. No bairro de Wedding, norte da cidade, dois homens (41,43) foram presos. Segundo a Promotoria eles são ” acusados de recrutar para o Estado Islâmico e de planejar atentado de grande porte na Síria”, mas não na Alemanha.

Ainda segundo a Promotoria, os dois detidos de sexta-feira (16) já são conhecidos, e já não é de hoje, como integrantes da cena de Salafistas radicais na capital.



Na quinta-feira (14), a Organização Nacional de Polícia Criminal da região da Baixa Saxônia, prendeu um homem de 26 anos, de nacionalidade alemã-tunísia na cidade de Wolfsburg. Ele teria participado de um campo para formação de terroristas na Síria no período de maio e agosto de 2014.

De acordo com criminalistas, a cidade de Wolfsburg, consta como o polo de salafistas radicais na Alemanha.

A Renaissance de uma antiga pauta



Enquanto o premiê David Cameron, que esse ano se candidata à reeleição, se mostrou a favor de proibir todo o tipo de conversação via aparelhos eletrônicos e internet sem que sejam meticulosamente protocoladas, a chanceler alemã, dois dias depois de participar da marcha republicana em Paris, reiniciou na Alemamha o debate sobre o protocolar de dados por um período determinado. Enquanto bem antes do massacre de Paris, essa medida visava somente suspeitos, Merkel agora pleiteia o protocolo de dados de todos os alemães.

Em edição que será publicada no próximo dia 19 na versão impresa da revista Das Parlament (O parlamento), o porta-voz da bancada dos Verdes no Parlamento Europeu em Estrasburgo, criticou a intenção de Merkel : “O simples colecionar de dados, sem um motivo específico e sem qualquer diferenciamento nem é cabível e nem traz eficiência desejada”, afirmou Jan Philipp Albrecht.

Ainda será preciso muito tempo para que o choque do massacre em Paris, ainda presente na mídia (e não só nela), para que haja um equilíbrio entre a histeria, o querer mostrar serviço e uma efetiva prevenção de um ataque terrorista e isso em Paris, Berlim ou em qualquer outro lugar.