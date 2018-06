Avião da Turkish Airlines rumo à São Paulo muda rota e pousa em Casablanca

Agora há pouco, o portal do Berliner Zeitung anunciou que o voo TK52 da companhia aérea Turkish Airlines a caminho de São Paulo, foi desviado para a cidade de Casa Blanca, no Marrocos. Um bilhete contendo a mensagem: “Bomba encontrada no banheiro. Eu já avisei à companhia aérea”, fez a urgência do desvio da rota.

Segundo o portal da Revista FOCUS, no horário de 14:44 (horário local/MEZ) unidades especiais estariam prontas para invadir a aeronave para iniciar as buscas.

No domingo (29), já havia sido detectado um aviso de bomba no avião da mesma companhia aérea.

No clima de pânico em que passageiros se encontram, esse aviso é mais um motivo de desespero, depois da tragédia do avião da Germanwings conduzida pelo piloto Andreas Lubitz, assim como a notícia do fim de semana, do avião no Aeroporto de Halifax, no Canadá .