Berlinale 2015: novo cartaz homenageia momento mágico no cinema

Uma homenagem ao momento mágico no escurinho do cinema quando a cortina se abre e o filme está prestes a iniciar. Esse foi o tema escolhido pela BOROS, agência de propaganda e gráfica que concebe e realiza os cartazes do festival, tem uma lista invejável de clientes e também concebe os cartazes do Festival de Curtas mais importante da Alemanha, o da cidade de Oberhausen.

O que faltou no cartaz divulgado hoje foi o Urso, símbolo de Berlim e por isso, também do festival. No cartaz de 2014 o motivo eram ursos enfileirados com o olhar atento na tela do cinema. Uma ideia feliz.

Em termos midiáticos (e não urbano, esse vem depois), é a divulgação do cartaz que aquece o coração de cinéfilos, cineastas e jornalistas. Com ela, vem a certeza de que o festival já está batendo na porta. Esse sentimento de euforia antecipação é o mesmo intuído no cartaz e ratificado pelo tema do festival que entoa logo depois do abrir das cortinas. Um momento mágico que ansiosamente aguardado ano após ano e deliciado durante todo o festival.

A Berlinale acontece entre 5-15 de Fevereiro.

