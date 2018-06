Brinquedo infantil tipo LEGO de firma polonesa imita a Revolta de Varsóvia e a II Guerra Mundial

Cobiçado presente de Natal para os baixinhos da Polônia, são pedras do tipo LEGO com figuras de soldados do exército de elite de Hitler como também do canhão “Tigre” o mais famoso do exército alemão durante a II Guerra Mundial.

Na concepção da linha de produtos do fabricante Cobi, não faltou nem “o detalhe” da saudação hitleriana. O dono da fábrica, Robert Podles, considera os produtos “de alto valor pedagógico”.

Indicato para baixinhos a partir dos 5 anos de idade, a produtora concebeu os modelos “Pequeno exército”, “II Guerra Mundial” e a “Revolta de Varsóvia”.

Tudo como dantes…

Ao contrário do que seria na ex-parte ocidental da Alemanha, não houve na Polônia protestos contra a fabricação nem mesmo distribuição dos produtos que podem ser encomendados por pessoas do mundo todo, via internet.

Como nas pedras não existe nem o símbolo do SS exposto no uniforme dos soldados, nem nenhuma caveira e nem um símbolo da suástica, as autoridades polonesas fizeram vista grossa.

A ditadura do “real existente socialismo” causou, em vários países, mas visivelmente na Alemanha Oriental e na Polônia uma vista grossa política para fatos históricos que é de estarrecer. Um brinquedo desses, que está sendo vendido à todo o vapor, não causa irritação, desagrado ou pelo menos um questionamento sobre a utilidade desse produto.

Símbolos nazistas geram audiência



Sempre são usados símbolos que remetem ao aparelho do nacional-socialismo, a imprensa está logo a posto, a audiência é garantida, seja porque alguém na Alemanha elogia Hitler porque ele “teria construídos excelentes rodovias” ou quando uma revista que afirma ter encontrado o diário do ditador ou quando algum ministro escorrega na própria lábia e faz alguma comparação com Hitler.

Me lembro que no contexto dos protestos em junho de 2013 no Brasil, o Espaço Sérgio Porto no Rio de Janeiro foi pichado com um painel de Adolf Hitler e Heinrich Himmler, esse último comandante da Schutzstaffel, um dos mais poderosos homens da Alemanha Nazista e figura chave na organização e execução do Holocausto. Os pichadores usaram essa simbologia para protestar contra a forma em que a polícia usou para reprimir os manifestantes nas ruas. Também isso é sinal de imaturidade política e na melhor das hipóteses, desonestidade intelectual além de uma mistura oportunista de alhos com bugalhos sem qualquer diferenciação de forma ou conteúdo. Na Polônia, no Brasil e ainda também na Alemanha, Hilter e Co. são audiência, digo, vendas, garantidas.



http://cobi.eu/de/zweite-weltkrieg