Cinema e Política: como é imprescindível saber a melhor hora para sair de cena

Esse ano de 2018 ficará marcado por inúmeros acontecimentos que remetem à visão delineada no livro “1984” um romance distópico de autoria de George Orwell. Da linha acima e da linha abaixo do Equador aconteceram coisas mirabolantes, surreais, irreais, trágicas, porém algumas delas, Self-Made. Um ditado em alemão ensina: “Você é o arquiteto da sua própria felicidade“. Tal a dureza dessa frase que instiga a responsabilidade pelo próprio destino, tal a verdade que nela se esconde. Quem não conhece a situação de um relacionamento que anda mostrando várias falhas irrecuperáveis ou mesmo no âmbito de trabalho quando você acorda todos os dias e mentaliza, vai melhorar, vai melhorar, quando a realidade diária é bem outra. “São tantas coisinhas miúdas arrasando aos poucos o nosso ideal. O momento em que o copo está cheio e não da mais pra engolir.”

As coisas mudam de forma vertiginosa e, sim, como é difícil arregaçar as mangas se banhar de coragem para, sem pensar no que virá depois, não perder a hora de sair como soa aquela música do Francis Hime. O Brasil mudou vertiginosamente nos últimos meses, com ele, maneiras de ser lidar com o outro, um escorrego no foco das prioridades, preferências e objetivos numa dinâmica muito mais avassaladora do que na Europa que, por vezes, parece um oásis de tranquilidade, quando se olha para a Américas.



Política

É bem coerente com o seu estilo de perceber política que Angela Merkel fez questão de encenar sua saída, mas não sem nomear a sua protegida com o nome impronunciável e com o qual a imprensa internacional está tentando de familiarizar. Merkel preparou o cenário para garantir uma certa tranquilidade nos 3 anos de governo que ainda a restam, antes que ela se aposente da vida política e possa curtir os inúmeros lagos maravilhosos da Região da Pomerânia Ocidental, no Mar Báltico onde ela tem sua residência de verão. Um dos legados a ser deixado por ela será, decerto, que as meninas alemães saberão que além de poderem ser empresárias, professoras, astronautas, reporteres esportivas, sabem que não nasceram (somente) para serem mães, nem mesmo belas, recatadas e do lar, mas que podem ser o que quiserem, inclusive chanceler da república. Merkel foi a primeira mulher a governar a Alemanha e isso foi, em 2005, uma mudança de paradigma na percepção de mulheres no alto escalão da política.



Merkel tem sangue frio, como boa Dr. em Física e evangélica luterana (nessa combinação) ela aguentou ser muito torpedeada, vilipendiada pelo inimigo ao lado, o ex-chefe do partido da Baviera, Horst Seehofer que agora se mostra manso, depois que Merkel anunciou a sáida em doses homeopáticas. Essas picuinhas que prejudicaram imensamente o trabalho da “Grande Coalizão”, formada com muito esforço e muito cálculo político para evitar a nova ida às urnas, trouxeram imenso desgaste, levaram à erosão do poder merkeliano dentro do próprio partido e também ela à visível exaustão. Merkel conseguiu ser a própria roteirista do seu filme, mas foi bem na tangente. Mais uns meses e seu legado estaria comprometido. Agora o espectro partidário se prepara para a Era-Pós-Merkel e esses primeiros dias depois da eleição da sucessoral no partido, sua discípula Anegrett Kramm-Karrenbauer, apelidade de AKK, mostram que os partidos estão perdidos depois que “Mutti” (a mãezinha) está saindo de campo. Como ensinou o diretor e escritor e agitador político Christoph Schliegensieff (1960-2010): É preciso “tomar o fracasso como chance” .

Se os partidos não perderem o trem da história, pode haver uma reformulação que pode frear as forcas neopopulistas que vem emergindo de todas as camadas da sociedade. E a Alemanha não está sozinha, mesmo em diferentes nuances, esse fenômeno acontece na Hungria, na Polônia, na Áustria e em doses cavalares e ainda mais trágicas, nos EUA e no Brasil, porém com duas democracias em estágio de maturidade e fortaleza, bem dicotomicos.



Cinema

Uma outra personalidade que está perto de tirar seu time de campo é o diretor da Berlinale. Dieter Kosslick, que tomou posse em 2001 e terá na edição de 2019 seu último festival, mudou como nenhum diretor antes dele,a cara e a abrangência do festival. Existem aqueles que adoram seu jeito Legère em lidar com as grandes estrelas, achando que isso combina muito bem com a dialética do Understatement da Metrópolis Berlim, uma cidade outrora estrangulada pela autarquica disciplina prussiana em na sequência, com status de ilha, rebelar e se tornar a Ovelha Negra da República e centro cultural mais efervescente da Europa.

Tudo iniciou lá atrás nos anos ’50, quando o bairro de Charlottenburg, onde fica o cinema Zoo Palast, ex-centro do festival, fazia parte do Setor Inglês. Foi necessário que o Magistrado da Admnistração Britânica, permitisse Alfred Bauer a realizar o Festival, do qual foi o diretor entre 1951 e 1976.

A Berlinale de hoje é um Mega-Festival, com inúmeras e abrangentes mostras e, isso também é obra da Era Kosslick e da Comissão de Seleção, com uma competição descaracterizada. Cannes mantém a caracterização da Mostra Competitiva, Berlim a perdeu pelo meio do caminho. A concorrência com Cannes nem acontece, no máximo uma com Veneza e é preciso uma ligação muito forte com Berlim e com o Festival ou até mesmo de amizade com o próprio Kosslick para que haja uma estreia mundial de peso na Mostra Competitiva. Há muitos anos, e essa versão nao é oficial, Dieter Kosslick, o brincalhão e Darling dos Jornalistas, especialmente na coletiva de imprensa dez dias antes do festival, passou o bastão para uma Comissão de Seleção e se tornou, somente, o garoto-propaganda, a Marca Berlinale, o que resultou num sucesso de Marketing sem precedentes. Isso tem a ver com o Zeitgeist, mas também com a própria personalidade daquele que outrora, escrevia discursos para o Senador da cidade hanseática de Hamburgo e depois foi trabalhar na Fundação de Fomento de Filmes na Região da Renânia do Norte-Vestfália (NRW, na sigla) e foi o mentor de muitos diretores alemães, hoje conhecidos mundialmente: Oskar Roehler, Christian Petzold, Fatih Akin, só para citar alguns.

O filme alemão e sua visibilidade no mundo tem muito o que agradecer a Kosslick. Graças a ele, a cinematografia germânica, em toda a sua diversidade e nuances, se tornou presença natural e na Mostra Competitiva. O que se faz em cas,a deve ser valorizado, assim a filosofia kosslickiana. A barreira que seu antecessor, Moritz de Hadeln tinha com o filme alemão, que aparecia, quando muito, uma vez na competição, caiu completamente com Kosslick enquanto as possibilidades de fomento aumentavam e as co-produçoes se tornaram um hábito.

Filme de Abertura



A noite de gala da próxima Berlinale terá a assinatura de Kosslick, mesmo que sua assinatura não seja reconhecível na abrangência da mostra concorrendo aos Ursos. Porém o filme dirigido por Lone Scherfigs é uma produção dinamarquesa canadense, na qual fluiu dinheiro da Suécia, França e Alemanha.

Felizmente o filme de abertura não será de animação sobre cachorros que querem implementar a justiça no mundo e nem um hotel chamado Budapeste, que recebe um monte de gente esquisita. Não, desta vez não será de Wes Anderson o filme de abertura e só por isso eu poderia abrir um Champagne ou uma cerveja, se eu fosse adepta dessas duas bebidas. Desta vez o filme de abertura é de uma temática que acontece na metrópole das metrópoles, Nova Iorque e junta solitários que se encontram no inverno hostil. Além disso, o filme tem a aura europeia, que irá amansar os críticos de filmes muito comerciais e de fácil digestão.

O que vem depois

As novas cabeças do festival são o italiano Carlo Chatrian que nos últimos seis anos comandou o Festival de Locarno, à beira do Lago Maggiore e encarregada do empresariado no cargo de Diretora Executiva, será a holandesa, Mariette Rissenbeek. Ela mora na Alemanha desde os anos ’80 e vinha representando a empresa German Films, ou seja, promovendo o filme alemão pelo mundo.

A dobradinha e um homem e uma mulher no comando do festival é super bem-vinda. Com ela, termina o Cult da pessoa de Dieter Kosslick, suas idiossincrasias, seus humores inesperados, mas também o seu humor indispensável. Esse sim, deixará saudade. Entre suas frases que ficaram pra sempre, estão: “O Filme nos mostra o que acontece no mundo“, se referindo à essência de Glauber Rocha com um câmera na mão e uma história pra contar, independente de meios de comunicação tendenciosos e parciais. A outra frase, de alto nível de sarcasmo, digno do nível do gênio da sátira alemã, Loriot, Dieter Kosslick, em suas várias moderações com grandes estrelas e atrapalhado com a língua “estrangeira”, certa vez, mandou: “Meu inglês é tão bom, que você entende até em alemão“. A troca fará bem ao festival e, tomara, para a Mostra Competitiva, assim como a saída de Merkel possibilitará uma renovação na ala política, não somente do CDU, mas de toda o espectro partidário na Alemanha.

“Tem gente que chegar pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais” no super sucesso eternizado na voz da Elis Regina, mas também existe a sabedoria e meticulosidade de um ditado alemão que prescreve: “Na vida a gente ainda se encontra duas vezes“. Isso pode valer para Merkel, para Kosslick. Para a autora deste texto, também.



No meu tempo recente em Coimbra, Lisboa e em Fátima eu me deliciei com o frescor da forma em que os portugueses usam para se despedir, forma que serve para todo o contexto, independente do fator tempo, eles dizem, “Até já!”

