Deixei Paris na hora certa

Para a noite de segunda-feira (5) estava marcada a minha volta de Paris para casa. Pensei em prolongar a estada, mas a falta de flexibilidade da Ferrovia Federal Alemã (DB) não permitia a mudança da data de volta da passagem. Deixar Paris é sempre difícil. Como não entrar em clima de nostalgia, tendo que deixar a cidade da luz e enfrentar uma Berlim nebulosa, escura e fria? Desde hoje de manhã, isso se tornou um feliz acaso.



Do jeito que passei o pente fino nas ruas de PARIS, estivesse eu hoje na cidade, todo o prognóstico de um atentado para os dias de festa (que não veio), estaria se tornando realidade frente aos meus olhos. Não há como ser grata por estar em solos seguros como são, de fato, os solos alemães, mesmo que eu sempre me pergunte, como nada de parecido com o ataque dessa manhã em Paris, é ocorrido em Berlim, o país mais poderoso da Europa e no país que decide os rumos da mesma.



Nas Ruas do bairro 18

O bairro 18 em Paris é o centro da etnia africano-muçulmana. Vários turistas que moram nesse bairro, falam de uma latente situação de medo. Basta dar uma olhada nos portais de viagem para constatar.



O meu apartamento era no centro do bairro 18. Várias lojas focando no público muçulmano, uma alameda culinária e várias padarias que oferecem produtos para todos o público-alvo. Inusitado é na padaria na esquina da Rue Leon, que quando se quer comprar uma baguete, se pede um pão branco “Tradionell”, já que a maioria vendida no estabelecimento é destinada ao público africano e suas especialidades.

Ter cuidado é sempre necessário em uma área efervescente. Nas noite de boemia da Lapa carioca, não é diferente. Tive atenção, cuidado, mas nunca medo, nem mesmo à noite. Certa vez, nessa mesma padaria, havia esquecido de pegar o troco de 1 Euro e uns quebrados. De repente, ouço gritos repetidos de “Madame!, Madame!”. Primeiramente não reagi, já que a rua é sempre cheia de gente e esse grito pode significar tudo para um monte de gente. Como os gritos não cessavam, olhei pra trás. Em minha direção, veio um africano muito simpático e com um sorriso largo, me entregou as moedas e ratificou que o medo, nunca é a melhor alternativa.

Ao lado da entrada do meu prédio, tinha uma associação muçulmana com frequentes reuniões para a leitura do Alcorão. Muitas vezes, ao sair do prédio, me deparava com um aglomerado humano espremido em cima da calçada. Não nego que pensava no que a mídia alemã chama de “Schläfer” (Radicais adormecidos) que são os extremistas que tomam parte da vida “normalmente” e só esperam o momento de realizar seus atentados. O exemplo mais conhecido é Mohammed Atta, um dos responsáveis pelo atentado de 11 de setembro. Atta viveu durante anos na cidade Hanseática de Hamburgo, estudava na faculdade, mergulhava na massa do invisível. Sua inquilina só foi descobrir para quem alugava o quarto, através das fotos divulgadas na

TV. O atentado foi meticulosamente prepardo por ele, enquanto se encontrava na ecolha, no seu status de “Schläfer”.



Falar em comunidade muçulmana na França seria um grande erro. A presença negro-africana e em sua maioria, muçulmana proíbe isso. Fazer baldiaçãoem estações como a Les Halles, Saint-Lazare, Montparnasse-Bienvenüe é um desafio. Sim, dá medo. Pelo verdadeiro labirinto, pelo 3 nível de subsolo. Tudo isso digno de instigar uma síndrome de pânico. Pensar o que pode acontecer se houver um atentado (com todo o trocadilho), nem pensar.



No último dia do ano, aos redores da basílica de Sacreu Couer, a polícia francesa não deixou nenhuma dúvida sobre a ameaça da ataque terrorista. Veja aqui o vídeo feito no último dia do ano.

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=pzUQnIF7k6s

Seja no elegante bairro 9, ou no efervescente bairro 18 ou passando o pente fino andando desde a Rue Madeleine até a Pça. Charles de Gaulle, no Arco do Triunfo. A gama de pessoas no mercado de Natal ao longo dos Champs Elysées me fazia pensar o pânico que seria em caso de atentado. O mercado, que se estendia ao logo da vvenida e oferecia de especialidades francesas, germânicas, todo o tido de produtos totalmente dispensáveis.

Um pânico se fez realidade para jornalistas da revista ‘Charlie Hebdo” que segundo a Rede France Internacional, perdeu 12 jornalistas (entre eles o economista Bernard Maris) e 4 estariam entre a vida e a morte. Só sobrou um, porque alegou ter se convertido muçulmano e regularmente fazer leitura do Alcorão. Imagens de Martin Boudot da agência Premieres Lignes mostra as fotos de um faroeste em pleno centro de Paris.

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/video-des-images-de-l-attaque-au-siege-de-charlie-hebdo_790543.html

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-

au-siege-de-charlie-hebdo/video-charlie-hebdo-on-a-entendu-des-tirs-de-kalachnikov-dans-les-couloirs_790595.html

A estacão de metrô mais perto de onde ocorreu o ataque terrorista é a Richard Lenoir, da linha 5, perto da Bastilha.

Mesmo com todas as maravilhas que Paris oferece, o sentimento de caso algo aconteça, não sobra ninguém, me acompanhava frequentemente. Quando atravessava as sentidas infinitas estacões para fazer a troca de um metrô para o outro, procurava não deixar esse receio tomar conta de tudo. Decidi creditar no melhor. Encontros culturais como os africanos cantando Pop e Reggae na estação de St. Michel ou do grupo enorme de ucranianos fazendo um show na estacão Le Halles em pleno sábado, me fazia acreditar numa Paris eclética e, em termos de imigração, bem mais resolvida do que Berlim que ainda amarga com as sociedades paralelas.

Penso na pequena lanchonete “Sandwichs” da minha rua. Quando ia lá, era, quase todo o sempre, a única mulher. Nas mesas, algerianos, africanos comiam, conversavam, falavam ao telefone. O atendente do balcão, um argeliano, vestia como uniforme a camisa da seleção brasileira. Quando eu perguntei o porque da camisa do Brasil e não da França, ele foi taxativo e com um sorriso tímido ,mas cheio de orgulho, disse: “Pra mim, só da Brasil”. As feições do seu rosto ao descobrir a minha nacionalidade pareciam a de alguém que vislumbra o cenário das 1001 noites. Se ele tivesse descoberto o meu nome, talvez teria me pedido em casamento. Vale lembrar que na Europa (e esse é o meu maior fardo), o nome Fátima está diretamente associado à filha do profeta Mohammad e não com a cidade católica romana em Portugal, dos quais muitos nem sabem da existência.

Na lanchonete corria o tempo todo o noticiário da TV francesa. Como deve ser o clima dentro daquele lugar minúsculo? O que será discutido nas mesas? E como estará o clima na minha rua?. Como certeza, o medo e desconfiança mútuas, irão prosperar nos próximos dias, acompanhados de polêmicas e calorosas discussões.

Bem-vinda ajuda estrangeira

O movimento que, há meses, vem tomando as ruas da Alemanha, deve regojizar com o ataque de Paris. A corja dos auto-proclamados “Patriotas Europeus contra a Islamização do Ocidente” se vê legitimada na sua ideologia marrom. O movimento que vem inquietando os democratas na Alemanha e difamando a imprensa como “mentirosa”, ganha apoio indireto. Na segunda-feira (5), pela primeira vez, uma edição da PEGIDA tomou as ruas de Berlim, cidade de tradição esquerdista e que foi palco de revoluções que mudaram o mundo a mais recente delas, acabou de comemorar 25 anos. Mesmo que o número da passeata contra a PEGIDA (que em Berlim tem o nome de Bärgida, devido ao Urso, símbolo da cidade) tenha sido maior, o tomar de solos berlinenses mostra um outro patamar desse movimento. O tomar de solos berlinenses nesse contexto, é um upgrade político.

O discurso de fim de ano de Angela Merkel foi duro em tom, quando tomou um posicionamento claro e apelou aos alemães para não seguirem o convite dos promotores das passeatas: “Essas pessoas que estão nas ruas, falam que são o povo, mas na verdade eles querem dizer que você não fazer parte devido à sua cor e à sua religião. Muitas vezes o coração dessas pessoas é guiado pelo ódio”, disse a chanceler que, pelo posicionamento tardio mas excepcionalmente concreto, até ganhou elogio da oposição e fechou o ano com um gol político. Mesmo assim. Os selvagens pela “ordem europeia” não se deixaram influenciar pela chanceler e voltaram às ruas. Em Dresden (núcleo do movimento), em Munique, em Colônia e em Berlim. O paradoxo de tudo isso é que o percentual de muçulmanos na Alemanha é, por questões políticas (o número de colônias da França no continente

africano é muito maior) é irrisório, mas quando o adubo é o medo e tudo aquilo que é desconhecido, aspectos racionais não contam.

Enquanto o presidente F. Hollande garantiu em entrevista à TV francesa que “não aceitará nada que questione os princípios de liberdade da França”, na Alemanha os ex-chanceler e socialdemocratas Gerhard Schroeder (1998-2005′) e Helmut Schmidt (1974-1982) se posicionaram nesta semana contra o movimento. “Esse protesto apela pelo preconceito burro, apela pelo ódio ao estrangeiro e pela intolerância. Isso não é a Alemanha. Esse país não pode rejeitar pedidos de asilo nem os refugiados. A Alemanha precisa continuar um país aberto e tolerante!”, declarou o ex-chanceler ao tabloide Bild.

Schroeder pleiteia uma “Revolução dos Cidadãos“, para contrapropor o movimento que se alarde como fogo político pelas ruas da Alemanha.

A chanceler alemã enviou um telegrama de solidariedade ao presidente F. Hollande: “Esse ato de cunho bárbaro não é somente um ataque à vida dos franceses e à sua segurança interna. Ele é também um ataque à liberdade de imprensa e liberdade de expressão, elementros-chave da nossa cultura de democracia e liberdade. Nada pode justifcar um ataque terrorista. A Alemanha está ao lado da França“, atestou Merkel. Nas redes sociais, se espalha a solidariedade atrvés Do #hastag Je suis Charlie.

Nunca pensei que fosse, qualquer dia, me sentir aliviada por não estar em solos parisienses e muito menos dando graças à inflexibilidade da Deutsche Bahn.