Eurocopa 2016 : Alemanha no Grupo C: vai ser moleza

“Não importa quem joga, no final, a Alemanha é que sempre ganha” costuma afirmar a duríssima imprensa inglesa. No caso do sorteio na tarde de sábado (11), referente aos grupos da Eurocopa que será disputada na França, a Alemanha, a tese dos jornalistas ingleses se manteve.

© AFP

No grupo C, a Alemanha enfrenta a Ucrânia, a Irlanda do Norte e a Polônia, essa última talvez tenha um único caroço no angu; uma máquina de gols que atende pelo nome de Robert Lewandowski, ex-Borussia Dortmund e atualmente “o cara” do FC Bayern que já fez história na atual temporada da Bundesliga.

No jogo contra o Wolfsburg, no qual atualmente joga o brasileiro Dante, Lewandowski, que entrara no campo no segundo tempo, marcou 5 gols em 9 minutos. A reação do atacante perante à mídia eufórica, foi modesta: “Estou contente. Fui tudo muito surreal. Eu não quebrei muito a cabeça. Só sabia que queríamos dar gás ao jogo e fazer gols, mas que seriam 5, eu não imaginei“. Essa leveza, combinada com um gajo fazendo travessura no campo e com a obsessão por vencer, que faz Lewandowski o atacante mais perigoso do campeonato da Bundesliga e não fica nada atrás do diabólico tridente do FC Barcelona, o que os próximos jogos na fase decisiva da LC vai ratificar.



http://www.welt.de/videos/1_bundesliga/article146642631/Hier-schiesst-Robert-Lewandowski-5-Tore-in-9-Minuten.html

Onde tudo começou

Partyzant Leszno foi a primeira equipe em que “Lewa” iniciou, aos 8 anos, sua carreira. Dali saiu para jogar pelo juvenil Varsóvia Warschau, onde ficou por 7 anos e onde o técnico o deixava amargar no banco de reservas, por achá-lo “baixinho demais”.

Jogar pela camisa da Polônia é uma questão de honra para o nascido na capital polonesa em 1988. Enquanto a seleção comandada por Joachim Löw estiver no grupo C, “Lewa” será o único perigo previsível, seguindo religiosamente o plano de Löw de que nada é por acaso. Tudo é analisado anteriormente, amadrurecido e depois sacramentado na comissão técnica antes de se comunicado aos jogadores, isso quando se trata de tática. Em termos de mentalidade, continuam valendo as premissas que levaram a seleção alemã a conquistar o tetracampeonato na final da Copa do Brasil. Também neste caso, foi um torcedor inglês que se eternizou com o Twitter: “Brasil tem Neymar, Portugal tem Cristiano Ronaldo e a Alemanha tem eine Mannschaft”, uma equipe. Nada de egoísmos no campo e a certeza de uma conduta irrepreensível. São essas as pilastras no quesito mentalidade. Quem não se adequar, nem precisa pedir pra sair. Veja o exemplo do brasileiro naturalizado alemão, Kevin Kurany, que hoje amarga no ostracismo vestindo a camisa do Hoffenheim, que ocupa o penúltimo lugar (décimo sétimo) da tabela. “Enquanto eu for técnico da seleção, o Kevin não jogará nela”. Continua valendo.



©Dreamstime.com



Logo depois da divulgação do sorteio e “armado” com seu chale azual escuro, como de costume, Löw declarou fez um pronunciamento na TV alemã: “O sorteio poderia ter um resultado pior?”, mandou o repórter com uma boa dose de ironia (algo imprescindível se você quiser sobreviver na Alemanha). “Almejamos a vitória desse grupo. Vamos entrar defendeo o nosso título atutal. Esse é o nosso lema!”. E disse tudo isso com a mesma expressão estática do rosto, só pestanejando quando a franja do cabelo cai de cortina nos olhos.

Em entrevista vinculada há 3 meses e feita pelo redator-chefe do Süddeutsche Zeitung, Klaus Hölzenbein (meu ex-chefe quando atuava na redação de esportes do Berliner Zeitung), Löw confessou que foi “imensamente difícil” voltar à uma dinâmica competitiva depois da Copa do Brasil e ainda acrescentou que “faltava adrenalina” para disputar jogos amistosos.. Decerto que nem o período natalino será um período de folga para o Workoholic que é esse treinador da seleção alemã. Sempre concentrado, focado sempre no próximo objetivo, no otimizar das estratégias. Agora a adrenalina está correndo nas veias para meticulosa preparação para a Eurocopa que acontece na França, em tempos de permanente ameaça de terror no velho continente. Isso também será um desafio. Não só para Löw.

Caso não haja surpresa no grupo C, como foi a Argélia para a Alemanha que teve que ralar um bocado para sair vencedora do campo durante a Copa do Brasil, vai continuar valendo a tese da imprensa do outro lado da ilha: Não importa quem joga. No final, a Alemanha acaba sempre ganhando.

Otimismo oportunista da política no futebol



Em passagem por Berlim nesta semana, onde discursou e também recitou monólogs, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva foi indagado sobre a tragédia do 7 X1 durante a Copa do Mundo no Brasil. Em tom otimista, ele anunciou: “A Alemanha ganhou aquele dia, mas não vai ganhar sempre…”, garantiu perante ao grande número de brasileiros presentes.. Quisera o moderador estar devidamente inteirado sobre o universo futebolístico brasileiro para explicar para o ex-presidente, um corintiano acalorado, que mesmo que a Alemanha venha a perder qualquer final ou qualquer jogo, o 7 x 1, vai suscitar perguntas e será sempre assunto em futuras gerações. Ao contrário do dia em que as torres do WTC em setembro de 2001 foram destruídas e ao domingo em agosto de 1997 quando foi anunciada a morte da princesa Diana, não seremos perguntados onde estávamos nesse dia, mas sobre a nossa dor e sobre a nossa vergonha: Concernente a aquele jogo no Mineirão, a Alemanha será sempre a vencedora. Nenhum otimismo raso e oportunista vai mudar isso. Nem mesmo por decreto!

Que o vereador Jota Silva do PSB de Campinas desistiu da emenda que emplementaria o Dia “É gol da Alemanha” afirmando que as pessoas não entenderam a sua proposta é um ato totalmente coerente louvável. Realmente, não da pra entender…

