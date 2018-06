Festival 11 mm: Cinema e Futebol: Naldo marca presença no júri e uma dobradinha Rio-Berlim

Pela terceira vez consecutiva, o jogador natural de Londrina, Paraná e atual jogador do Wolfsburg, Naldo é membro do júri que escolhe os melhores curtas do festival 11mm, uma saborosa dobradinha de cinema e futebol que, em sua décima terceira edição, já virou tradição na capital alemã.

Naldo (Ronaldo Aparecido Rodrigues) faltou exclusivo com o Blog e, excepcionalmente, contrariando a linguagem do Blog, em vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=q2kFoBUK0Vw

Vive la France! Sur la touche

O filme ganhador é dirigido pela francesa Hortense Gelinet e conta a história de um casal parisiense. O namorado, Samir, é torcedor inflamado do Paris St. Germain. A primeira faz uso do clischee da namorada chegando em casa e vendo a cozinha como se nela tivesse passado um caminhão. Na sala, ela encontra Samir e seu amigo devorando uma panela de macarrão, fato interrompido por berros na hora do gol do time amado.

Para fazer média com a namorada ele compra dois ingressos para um jogo no estádio e, como está desempregado, ao ser interpelado em conversa na mesa da cozinha como conseguiu comprar o ingresso, ele, com a cara lavada, responde: “Com o seu cartão de crédito. Eu tinha até esquecido de agradecer”, e manda um sorriso maroto.

Depois de muito hesitar em aceitar o convite, Anna na topa em ir ao estádio e fica caída pelo enfant terrible sueco-bósneo que atende pelo nome de Zlatan Ibrahimović. Depois dessa experiência divisora de águas para o relacionamento do casal, Anna só quer saber Zlatan, o procura na internet, compra camisa com o nome dele para presentear Samir e como efeito colateral, quer acompanhar o namorado em tudo relacionado ao futebol, gerando horror nos amigos dele e até mesmo apitar um jogo amador que ela presenciava à beira do campo, quando o juiz sofreu lesão. O ficar sem chão de Samir e a confrontação com os novos fatos e quebra de paradigmas arredondam o deleite que é esse filme que venceu merecido.

http://www.unifrance.org/film/39140/sur-la-touche

11mm + CineFoot – Parceria Rio-Berlim

Desde 2010 o Festival Cine Foot, um festival itinerante e o único ao juntar cinema e futebol no Brasil, é parceiro do 11mm. O diretor Antonio Leal é curador para os filmes brasileiros que são exibidos em Berlim. Algumas das jóias são a raras imagens do Canal 100, que foram exibidas para os berlinenses.

Ao conversar com Christoph Gabler, um dos diretores do 11mm sobre a parceria com o CineFoot e como ela iniciou, ele foi direto ao ponto “A filha do Antonio trabalhava na Sky (TV fechada) em Munique e ficou sabendo do nosso festival. Numa segunda-feira logo de manhã, recebemos um e-mail nos convidando para o festival no Rio”. Com um sorriso de quem se sente muito sortudo, ele acrescentou: “Não há melhor forma de começar uma segunda-feira!“. Desde então, a equipe do 11 mm berlinense e do Cinefoot brasileiro se visita reciprocamente. Como o festival berlinense tem 3 diretores, eles revezam a ida para o RJ.

Na cerimônia de premiação que aconteceu na noite de segunda-feira (21), no cinema Babylon, Birger Schmidt, um dos diretores da turma de 3, elogiou “o fiel parceiro brasileiro”, Antonio Leal, que, como de praxe, ao subir ao palco, tinha no bolso da jaqueta uma camisa com as cores da seleção brasileira e nas costas bordado “Cinefoot ” e o número 7, se referindo à sétima edição, que promete. Como Antonio, que como a articulista desta texto, também é tricolor, mencionou em primeira mão para o Blog que o Cinefoot, que acontece entre 19/ e 24/05 no RJ e segue itinerante por Recife, Vitória, SP e em BH, fará homenagem aos 50 anos do título carioca do Bangu na dramática partida de 3 x 0 em 18 de dezembro de 1966 contra o Flamengo.

https://www.youtube.com/watch?v=JVSbLd4UgN8

Também o centenário América Futebol Clube será homenageado no festival.

A dobradinha Rio-Berlim já possibilitou muitas joias futebolísticas na tela do festival 11mm e como diz a sabedoria popular: em time que está ganhando, não se mexe.

http://www.11-mm.de/index.php/de/

http://www.cinefoot.org/