Fotografia: “Anjos” sobre Berlim na galeria Camera Work

© Camera Work

Na hoje denominada West-City fica a galeria mais importante de Berlim quando se trata de fotografia contemporânea, de correr risco na estética e ousar novos caminhos com a nova safra de fotógrafos.



Tanto os consagrados, como Helmut Newton e Richard Avedon, tal qual novatos no ramo encontram aqui, possibilidades de expor seus trabalhos “para cementar a arte da fotografia com lugar cativo dentro das artes visuais”, declara o perfil no site. Camera Work, que está sobre o teto da Camera Work AG representa vários artistas nacionais e internacionais. Entre eles o canadense Robert Spolidori, que no início deste mês esteve no Instituto Moreira Salles para o lançamento de seu livro sobre fotos do Rio Antigo.

Localidade West City e um lindo pátio escondido

Perto do Jardim Zoológico, seguindo a rua Neue Kantstraße, do lado esquerdo, esconde-se um lindo sobrado, cercado por pátio um jardim simples, mas de arquitetura sofisticada. A girafa na janela é para descontrair e não tem nada a ver com a proximidade do zoológico. Dentro da galeria na noite dessa sexta-feira (24), foi a vez do fotógrafo Russell James trazer fotos das topmodels para Berlim. Os “Anjos” da marca Victoria’s Secret são eternizados por Russell desde o ano 2000.

A tarde era de uma primavera para alemão nenhum botar defeito. Entre fotógrafos, a modelo portuguesa Sara Sampaio, que segundo declarou em breve entrevista ao Blog, já esteve com Russell na edição Nova Iorque, onde ela reside. Estar em Berlim é como voltar pra casa, se referindo à sua proveniência europeia.



O fotógrafo, por sua vez, apareceu despojado: Camisa de algodão, uma jaqueta de couro preta, calça e o melhor de tudo: Sandálias havaianas!

©Fátima Lacerda

Em papo ligeiro com Russell, indaguei se ele já havia fotografado (a Deusa, a maior das Übermodels, Gisele Bündchen): “Várias vezes” respondeu ele. Sem pestanejar e queimando de curiosidade, indaguei se fotos com Gisele Bündchen e/ou Adriana Lima estariam expostas na seleção de Berlim. Ele simplesmente não sabia. Passou a bola para os curadores da Camera Work, mas enfatizou que Gisele Bündchen e Adriana Lima estão presentes no catálogo da exposição, vendido no escritório da galeira, na sala no térreo. O valor é de 48,00 Euros (aprox. 150 reais).

Russell deu Carta Branca para os curadores da galeria e, no momento em que falamos, não tinha conhecimento das fotos expostas no andar de cima. Adriana e Gisele não fazem parte da seleção de Berlim, fato que, por motivos óbvios, é imperdoável. Especialmente a falta de Gisele, já que mesmo recém-aposentada ainda é a übermodel mais bem paga do mundo além de juntar uma beleza transcendente à aquilo que se pode ver a olhos nus.







“Seria de bom tamanho ter uma foto de Gisele aqui, ratificando o momento em que ela se aposentou da passarela na semana passada durante a SPFW”, instiguei. O balançar da cabeça do fotógrafo em modus afirmativo me fez constatar que ele concordava comigo, mas as cartas já estavam lançadas. A única brasileira presente com foto na exibição em Berlim é Alessandra Ambrósio.

Sara Sampaio

A modelo portuguesa, foi a única a comparecer ao vivo em Berlim feliz da vida porque acabou de passar no exame e acaba de conquistar a carteira de motorista.

Mostrando uma leveza que é a alma do negócio, Sara conversou rapidamente com o Blog:

FL: As modelos sempre enfatizam que é importante ter uma boa química com os fotógrafos, como foi pra você o primeiro trabalho com o Russell?

SS: Elle é muito sensível. Nos deixa muito à vontade. Tem um tato especial para lidar conosco.

A Gisele Bündchen acabou de se despedir das passarelas na SPFW. Você ficou surpresa com essa decisão?

Sim e Não. Acho que ela já trabalhou tanto, tanto, tanto que merece agora aproveitar a vida, estar com filhos e o marido.

Agora na França existe uma proibição contra o desfile de modelos abaixo de uma marca estabelecida por lei. O que você acha disso?

Eu acho que esse tema é importante, mas não concordo com essa maneira de tratá-lo, mesmo porque tem manequins que são geneticamente abaixo das medidas agora oficialmente estabelecidas. Acho injusto extinguí-las do processo de seleção. Eu, por exemplo, sou abaixo dos índices estabelecidos na França, mas sou saudável, como de tudo. Claro que a indústria da moda é muito responsável pela autoestima dessas raparigas, mas atacar as que são magras em demasiado, não acho que essa imposição seja a maneira correta.

Cinema e Fotografia

Entre os convidados da concorrida noite estavam o diretor Völker Schlöndorff junto com o ator David Bennent o que fez o protagonista do filme “O Tambor”, baseado na obra do recém falecido autor, escritor e gráfico, Günter Grass. Arredio às câmeras, Volker Schlöndorff fugia dos fotógrafos como o diabo foge da cruz até que foi „levado” embora pelas suas duas acompanhantes.

©Camera Work

Constando que Gisele Bünchen e Adriana Lima estão no catálogo, não é difícil criticar a escolha dos curadores, mesmo porque, com o valor monetário dessas duas lindas rainhas no mundo da moda, teria agregado mais atrativo à exposição. Entretanto, conferir “Angels” é um deleite para a retina. Modelos, übermodels desarmadas e sem fazer uso de tecidos, exibem em total cumplicidade com o fotógrafo, toda a sua fragilidade, o erotismo sofisticado conhecido mundialmente da marca Victoria Secret, além da beleza estética dessas mulheres.



©Camera Work





————————————————————————————————————————————————————

Para quem planeja uma viagem em breve a capital, aqui a dica:

A exposição vai de 25.04- até 06.06.2015

Horário de funcionamento da Camera Work: De terça a sábado, de 11 às 18 horas.

Entrada grátis.



Metro: Zoologischer Garten ou S-Bahn (o trem que vai por cima), saltar na estação Savignyplatz.

http://camerawork.de/en/camera-work/