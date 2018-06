Impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff é destaque na mídia alemã

A notícia sobre a aceitação do presidente da câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), do pedido de Impeachment chegou à Alemanha, por motivos de fuso horário, no meio da madrugada de quinta-feira (03).

O eco na mídia alemã sobre o Impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff teve repercussão diversa em vários jornais e portais:

Portal de notícias do Tagesschau, o jornal de TV mais importante do país:

“O Presidente da Câmara deu sinal verde para um Impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff que é acusada em ter ferido leis fiscais e ter manipulado dinheiro público para financiar a sua campanha eleitoral“.

http://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-rousseff-103.html

Portal Spiegel Online:

Com informações bem mais detalhadas do que outras concorrentes, o SO menciona que o “próprio Cunha” que aceitou o pedido de Impeachment contra Dilma, está sujeito à um pedido de Impeachment e menciona a declaração da presidenta em pedir a comissão de ética , o Impeachment do PMDBista. A matéria, colhida das agências, ainda atenta para a inimizade política entre Rousseff e Cunha e sua choradeira em formato sempre de mimimi, pela “falta de respaldo e suporte da presidenta no contexto das acusações de corrupção” a ele feitas. A matéria insinua o paralelo que no aceitar do pedido exatamente agora, seria produto de calculismo político em forma de revanche.



http://www.spiegel.de/politik/ausland/brasilien-amtsenthebungsverfahren-gegen-dilma-rousseff-a-1065791.html

O portal do jornal Süddeutsche Zeitung divulga nota curta colhida do canal de notícias da agência alemã de notícias, a DPA só pra dizer que não publicou.

http://www.sueddeutsche.de/news/politik/regierung-amtsenthebungsverfahren-gegen-rousseff-eroeffnet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-151203-99-65724

O jornal Die Welt, da poderosa e não menos polêmica editora Axel Springer, não mencionou o ocorrido no Brasil. Ao invés disso, foca no “novo papel da Dinamarca na Europa”, como no perrengue do governo da Polônia que, em sua retórica, já se despediu do projeto de valores comuns da “Casa Europa” assim como divulga sobre a possível morte resultante de um tiroteiro também possivelmente sofrido por Mullah Mansur, chefe dos talibãs no Afeganistão.

Vale relembrar que na ida às urnas em outubro de 2014, foi o candidato Aécio Neves que obteve o maior número dos brasileiros residentes na capital berlinense. Mesmo no ritmo hibernado do inverno que já se espelha nas temperaturas externas, não será supresa se, em breve, Berlim começar a mobilizar brasileiros e germânicos com palestras, discussões a favor e contra ao Impeachment contra a presidenta..