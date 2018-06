Massacre de Paris: a reação na Alemanha no dia seguinte

Enquanto as capas das versões digitais da maioria dos jornais do mundo exibem os dois irmãos, suspeitos do massacre realizado na redação da revista Charlie Hebdo na manhã de ontem (7), as manchetes da imprensa alemã variam entre histeria, um pegar carona midiático no massacre do pais, um misturar de pautas no estilo de alhos e bugalhos e uma tentativa de análise detalhada.

Jornais questionam se existe na Alemanha, a possibilidade de um ataque na abrangência do que se deu em Paris.

No meio do avalanche midiático de Paris e o pronunciamento da chanceler Merkel, que tomou conhecimento do ocorrido quando estava em visita oficial em Londres, o Ministro do Interior, Thomas de Mazière se apresentou à imprensa no final da tarde de ontem. Com um semblante de quem acabara de tirar uma soneca e por isso não mentalmente presente, o ministro foi perguntado sobre a possibilidade de um ataque deste formato na Alemanha. A sua resposta mostra o despreparo para a coletiva espontânea, como também a falta de diferenciamento num momento de sensibilidade ímpar da opinião pública. Em tom de quem não acredita nem mesmo naquilo o que diz, ele mandou: “Nós também temos revistas que de postura critica ao islamismo” enquanto divulgava proteção policial a elas e ainda afirmou: “O massacre em Paris não tem nada a ver com o islamismo”.

Já Rainald Becker, expert de terrorismo da TV aberta ARD, em chamada ao vivo na noite de ontem (7), fez uso oportuno e quis mostrar serviço como fator auto-legitimação, mas deixou os telespectadores a ver navios: “Eu telefonei para todos os órgãos de serviço secreto e de combate a criminalidade. Com exceção de um, eu pude falar com todos e a mensagem é que, a Alemanha continua sendo alvo de ataques terroristas, mas que não há nenhuma ameaçaconcreta” O portal Spiegel Online publica hoje (8) um artigo com a manchete: “O massacre em Paris. A unidade frágil da França”.

Em outra matéria, que reforça a tese que a redação do portal tem acesso à mais informações do que o próprio Ministro do Interior: 260 muçulmanos extremistas ameaçam a segurança da Alemanha” e mencionam uma incerta dada pela polícia da cidade de Kassel (perto de Frankfurt) que há poucas semanas fez uma busca à procura de drogas e encontrou no apartamento de Walid D., 27, recém retornado da Síria, armas de fogo mais potentes do que as da polícia e material leitura do Estado Islâmico.

O jornal berlinense Tagesspiegel usa uma pesquisa realizada pela Fundação Bertelsmann e titula um artigo publicado hoje: “Cada vez mais alemães tem aversão a religião muçulmana”.

Segunda a pesquisa, 57% dos alemães vêem a religião muçulmana como uma ameaça. Em 2013, o percentual era de 53%, atesta o estudo divulgado na quarta-feira (7).

Os muçulmanos radicados na Alemanha (em sua maioria em posse da cidadania alemã ou da cidadania dupla) se vêem como parte integrante da sociedade. Em contrapartida, 61% dos alemães atestam que “a religião muçulmana não combina com o Ocidente”.

Capital político lá e cá

Marine Le Pen, a chefe do partido francês Front National e que não esconde ambições de se candidatar à Presidência da República em 2017, se expressa a favor de um plebiscito para decidir a volta da pena de morte, que segundo ela, “se mostrou eficiente no país”, se referindo a prática da guilhotina.

Na Alemanha, o movimento PEGIDA, dos “Europeus Patriotas contra a Islamização do Ocidente” se vê legitimado em sua ideologia racista, homofóbica e burra, já que defendem um isolamento da Alemanha com declarações do tipo: “A Alemanha deve ficar de fora de toda a questão da Ucrânia” entre outras reivindicações irrealizáveis devido á condição geopolítica do país e não menos o expoente econômico do mesmo.

O partido anti-euro, Alternativa para a Alemanha, AfD na sigla em alemão, que é um partido que cresceu rápido demais e, além de botar os pés pelas mãos se encontra atualmente numa acirrada rixa interna e também ainda não conseguiu alcançar a credibilidade de um partido que tem mais a oferecer do que somente uma postura contra a moeda do Euro, também quer tirar proveito político do massacre de Paris.

O vice chefe do AfD, Alexander Gauland, que frequentemente da o ar de sua graça nas passeatas da PEGIDA, se pronunciou na imprensa alemã afirmando ver uma associação entre o massacre em Paris e o movimento de ideologia marrom.

Reação na Alemanha

Até mesmo o tabloide sensacionalista Bild mostrou solidariedade com os colegas da Charlie Hedbo, exibindo em sua fita digital, posicionada no topo do arranha-céu onde fica o prédio da redação, ao invés de notícias e previsões do tempo, uma única frase: Je suis Charlie e no fundo um tarja preta.

O jornal mais importante do país, o Sueddeutsche Zeitung publica em sua versão digital a manchete: “Um país atingido no coração ” e vai ao encontro da declaração dada por Anne Hidalgo, prefeita de Paris a TV francesa, durante a manifestação de solidariedade na noite de quarta-feira (7) na Praça da República: “Paris é uma cidade que não questiona e muito menos coloca a disposição os valores republicanos”, declarou em entrevista a TV France 3.

O Presidente do Parlamento Alemão, Norbert Lammert, enviou mensagem de solidariedade ao seu colega, Claude Bartolone, da Assemblée Nationale condenando o massacre, além disso, ordenou bandeira a meio mastro entre hoje (8) e o dia 10 para o parlamento e de todos os órgãos do governo alemão.

A impresa alemã está dividida entre seriedade, tentar, por vezes em voz alta, entender o que aconteceu na França, pegar carona nos acontecimentos para aumentar o número de vendas dos jornais e desencadear um debate indiferencidado sobre o islamismo no país. As noticias de hoje formam um avalanche midiático que somente em poucas exceções ajuda, de fato, no entendimento e na compreensão do que aconteceu em Paris e sobre o quer isso significa para a Alemanha.

Antes e depois da leitura e análise das notícias do jornais, uma pergunta não quer calar: Por que dessa falha do serviço secreto e da polícia?

Já em 2005, a TV francesa exibiu um vídeo contendo depoimento, no mínimo suspeito, de um dos supostos protagonistas do massacres mais violentos dos últimos anos em Paris: Chérif Kouachi.

Veja aqui:

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/video-attentat-contre-charlie-hebdo-les-images-de-cherif-kouachi-tournees-en-2004_791367.html