Morre na Síria o berlinense que aderiu ao Estado Islâmico

©DDP Images

Primeiro, Denis Cuspert tentou uma carreira como Rapper-Gangster no bairro multiétnico e de convulsão socio-cultural-urbana de Kreuzberg, em Berlim com o nome artístico de “Deso Dogg”, Denis Mamasou Gerhard Cuspert, não passou d0 nível de mediocridade artística e de um grau de conhecimento médio no cobiçado business de Rapper-Gangster.

Filho de pai ganês e mãe alemã, depois de não ter encontrado seu caminho nas letras cheias de ódio e amargura de suas músicas, “Deso Dogg” se radicalizou. Muito em breve, ele angariou a fama que lhe foi negada no âmbito da música: se tornou o extremista mais famoso da Alemanha, observado e seguido pelo Serviço Secreto Alemão (BND).

Em 2012, fugindo de um mandato de prisão, ele fugiu via Egito e Líbia até chegar à Síria. Depois de ter alcançado um cargo de confiança na organização, seu papel principal era recrutar jovens alemães para aderirem “a guerra santa do Jihad”.

Apesar de vários comunicados anteriormente errôneos anunciando, via Twitter, com a mensagem “Denis Cuspert se tornou um mártir”, a morte daquele que usava o nome de guerra de Abu Talha al-Almani lutando pelo Estado Islâmico (EI) na Síria, agora a mensagem sobre a morte no dia 16 de outubro, confere.



Em entrevista à rede CNN, um representante do Pentagon confirmou que o islamista radical alemão foi morto por um ataque das forças aéreas americanas na cidade de Raqqa, centro-norte da Síria e não oficial capital do Estado Islâmico. Denis estava no comboio juntamente com Abu Osman al-Libi, o comandante líbio de alto-escalão do EI, no momento quando foram atingidos. Um representante do Pentagon ainda declarou que o berlinense, que constava na lista de terroristas dos EUA, não teria sido o foco principal do bombardeio aéreo e que nessa mesma operação, outros extremistas também teriam sido mortos.

Denis Cuspert era investigado há anos e pelo Ministério Público alemão por vários crimes entre eles, formação de quadrilha, afiliação a um grupo terrorista e preparação de uma atentado subversivo.

Links relacionados:

Bem-vindo ao meu mundo (cheio de ódio e sangue)

https://www.youtube.com/watch?v=xlEV5XyKJI4

Isso é realidade

https://www.youtube.com/watch?v=1x2SnsfDbTY

Minha cidade “Berlim”

https://www.youtube.com/watch?v=xlEV5XyKJI4

“O cheiro do paraíso”

https://www.youtube.com/watch?v=kIgkT92GmO8

No vídeo abaixo, Denis Cuspert se desliga da música e prega o afastamento daquilo que „Te disperça“ e, suplica: „Alah nunca mais me deixe voltar pra lá!“. „Tenta sair desse meio. Cuidem de suas famílias. Deixa a música pra lá. Veja só o que acontece na cena de músicos. São pecadores. Eu vi tantas coisas horríveis. Meninas e mulheres vão atrás desses caras. Elas são nossas filhas, nossas irmãs. Ninguém deve entrar nessa cena e quem entrar, Alah vai tirar“, suplica com lágrimas nos olhos e vencido pela amargura e desilusão.

https://www.youtube.com/watch?v=N8f52iXR7wA

Matéria CNN com a análise de Paul Cruickshank:

http://edition.cnn.com/videos/world/2015/10/29/german-rapper-isis-killed-cruickshank-bpr-nr.cnn