Brasileiras organizam evento em solidariedade à Presidenta Dilma Rousseff

“Pela democracia, por essa mulher e por você” foi o mote escolhido para a manifestação que acontecerá no Portão de Brandemburgo, cartão-postal da cidade, às 14 hs horário local (10 hs no horário de Brasília).

“Nós, brasileirxs que moramos fora do Brasil, não estamos fora da Luta. Por isso, tiraremos um tempo de nossos afazeres para nos posicionarmos contra qualquer tentativa de golpe facista, militar, elitista e/ou neoliberal. Lutamos pela Soberania da Democracia. Ditadura Nunca Mais. A Burguesia Brasileira Colonialista Escravocrata não está suportando o caminho da autonomia, que o Brasil começa a trilhar. Não está suportando ver gente comendo, indo à escola, tendo acesso à saúde, à moradia, à bens, ver o numero de afrodescendentes podendo ter a universidade como realidade. Temos muito que fazer? Claro!!!! Contradições? Muitas. Principalmente no que concerne a democracia ampla, geral e irrestrita. O genocídio da população Negra e Indígena é intenso. As demarcações das terras indígenas… precisam aumentar. Mas não será com golpe que vamos resolver. Não será com o fascismo, com as patas dos cavalos. Será com LUTA . Será com a Sociedade Civil Organizada. Você que está comprometida com a democracia, que deseja um Brasil de todxs; de respeito à diversidade, ideias, projetos e programas de visões progressistas e inclusivas, então venha!”

Aécio Neves venceu em Berlim

Nas eleições de outubro passado, o candidato Aécio Neves (PSDB) saiu vencedor na contagem dos votos dos eleitores brasileiros somando ao todo 733 votos, 162 votos a mais do que a candidata do PT.

Às 14 hs, horário local, o evento ainda não havia iniciado. Depois de quase uma hora de atraso, não mais de 10 participantes, levantavam cartolinas com escirta manual e em português, onde constava “Reforma Política”, “Nao ao Impeachment”. Misturados no miolo dos inúmeros turistas que tentavam tirar a melhor foto, o melhor Selfie do cartão-postal da cidade e em termos de barulho, atropelados pela música de um grupo multicultural de dançarinos, esses sim, ganharam IBOPE e atrariam a atenção dos turistas que tentavam um clima mais leve sobre a temperatura de 1 grau positivo e céu nebuloso.

Ao ouvir gritos de “Não ao Impeachment“!” passantes ainda arriscavam um olhar para os dizeres das cartolinas, mas saim dali com o ponto de interrogação estampado pelo rosto. Mesmo que a passeata tivesse sido bem coordenada e organizada com o intúito de angariar atenção para o conteúdo (qualquer outra motivação atingiria o âmbito da puerilidade) no sentido de informar, instigar o debate e o questionamento do porque do não ao Impeachment e o porque do não ao Golpe. A iniciativa é louvável, mesmo porque haja coragem para sair de casa de bicicleta nesse frio, carregando cartolinas e com a chance de se posicionar sobre o que acontece em seu país de origem. Entretanto, o escândalo da Petrobrás e todos os detalhes sórdidos da Operação Lava-Jato e as reivindicações para uma reforma política sem golpe e para que a Petrobrás não seja privatizada, estão muito mais do que geograficamente distantes de Berlim. Não por alienação ou por querer fazer vista grossa, mas porque a realidade com a qual somos diretamente confrotados é simplesmente outra, inclue outros pepinos, outras prioridades.

A picuinha entre Atenas e Berlim, o veredito divulgado ontem (13) que professoras turcas não são mais proibidas de usarem o véu islamico nas salas de aula e por consequência disso, o questinamento se o Islã pertence à Alemanha e caso sim, o quanto de percentual. Até mesmo o noticiário sobre se Berlim ou Hamburgo será sede das Olimpíadas em 2024. O veredito do COI alemão sai na próxima semana. Segundo a pesquisa divulgada na noite de sexta-feira (13) pelo programa “Barômetro Político” da rede pública de TV, ZDF, a maioria dos alemães favoriza os Jogos Olímpicos sediados paralelamente nas duas cidades.

A passeata de hoje foi, decerto, um ato louvável e que trouxe satisfação de âmbito pessoal para quem compareceu. Entretanto, o alcanço político é inexistente.