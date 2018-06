Quinta temporada de “Homeland” será filmada em Berlim

© Picture Alliance/DPA

Depois da participação especial da atriz alemã, Nina Hoss (a musa do diretor Christian Petzold) e do ator e produtor Numan Acar, atuante na 4 temporada no papel do terrorista Haissam Haqqani, a série de recorde de audiência se muda para Berlim.

©Mynet

Fãs berlinenses da série estão nas nuvens. A temporada número 5 será toda filmada nos estúdios Babelsberg, estúdios de longa tradição e prestígio e localizados na cidade vizinha de Potsdam. As cenas externas serão em locais originais de Berlim.

Os estúdios Babelsberg oferecem um grande atrativo para produções de Hollywood. Além de disponibilizar a mais moderna técnica, os estúdios tem um valor de produção bem mais acessível do que os de Hollywood e em Berlim os atores podem usufruir de uma vida bem perto da normalidade.

A última produção do além-mar realizada nos estúdios foi o filme de Steven Spielberg, estrelado por Tom Hanks, sobre a troca de agentes secretos durante a Guerra Fria.

©Picture Alliance/Zumapress

Agente Carrie Mathison se muda para Berlim

A equipe da produtora Fox 21 chega na capital no início da semana para alinhavar o período de pré-produção.

A mudança da locação para Berlim terá também influência no enrendo, tornando ainda mais difícil o relacionamento entre Carrie e seu chefe Saul Berenson.