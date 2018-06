Seleção alemã se posiciona contra a xenofobia e pleiteia solidariedade com os refugiados

©DFB

Na manhã desta quarta-feira (02), foi vinculado no site da Federação Alemã de Futebol (DFB) o vídeo batizado de Mensagem de “equipe” (Botschaft der “Mannschaft“) que condena a xenofobia, incentiva a solidariedade, o respeito, a integração, o cosmopolitismo e o Fair Play.

O vídeo, que tem duração de 22 segundos, conta com a participação de 5 jogadores: da esquerda para a direita, são eles:

Jerôme Boateng (Bayern de Munique)

Ilkay Gündogan (Borussia Dortmund)

Sebastian “Basti” Schweinsteiger (Manchester United)

Mesut Özil (Arsenal)

Toni Kross (Real Madrid)

“É um dever da seleção, se posicionar contra a xenofobia“, declarou Toni Kroos. Já o atacante do Bayern de Munique, Thomas Müller, defendeu o ponto de vista de que “é necessário encontrar uma solução que seja satisfatória para todos, sendo que o principal nesse momento, é a obrigação de ajudar essas pessoas. Não estamos muito à parte dos detalhes, mas não queremos ver pessoas morrendo sufocadas num caminhão”, se referindo à tragédia que custou a morte de 70 pessoas na Áustria em 28 de agosto.

Durante a coletiva referente ao jogona sexta- (04) contra a Polônia, valendo a classificação , uma vaga na Eurocopa em 2016.

Oliver Bierhoff, empresário da seleção, declarou: “Nós queremos nos posicionar. Esse desafio é igualmente para a Alemanha e para a Europa. Para nós, vom Organização de Futebol é muito importante deixar claro que as pessoas que se dispõem a abrigar refugiados, obtenham auxílio. Há tempos que a nossa organização se engaja no âmbito de integração, tolerância, respeito e condena todo o tipo de violência. Como esse vídeo, nós queremos mostrar que isso continua sendo uma pauta prioritária“.

O vídeo, disponibilizado hoje, é somente um dos ecos resultantes do apelo de Angela Merkel na coletiva de segunda-feira (31). Em tom inusitadamente positivo e engajado, ela ousou uma injeção de otimismo à ser espalhada, através da mídia, pelos 4 cantos do país e a DFB, como maior instância futebolística do país, não poderia ficar de fora desse mutirão de otimismo.

http://www.dfb.de/news/detail/a-team-setzt-zeichen-fuer-fluechtlinge-129918/