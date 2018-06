Tiroteio em Hospital Universitário Benjamin Franklin causa dois mortos: médico e paciente

13:20 horas, horário local (08:20 no horário de Brasília) o jornal berlinense Der Tagesspiegel divulgou a confirmação da polícia que no Hospital Universitário Benjamin Franklin departamento de cirurgia maxilofacial, localizado no bairro de Lichterfelde, sul de Berlim, houve tiroteio e que um médico foi morto.



Um leitor do jornal ligou para a redação e informou: “Eu estava na porta de entrada principal quando, de repente, chegou um arsenal de carros da polícia armados até os dentes. Eles fecharam todas as saídas do hospital“. O leitor também afirmou que a Unidade Especial da Polícia (SEK, na sigla em alemão) também estaria no local. Funcionários e visitantes sido orientadors pela polícia para se trancarem em seus escritóriosm. Logo em seguida, teriam deixado o prédio. Sem pânico.



O Hospital Universitário Benjamin Franklin faz parte do conglomerado do Hospital Universitário Charité, maior centro de medicina e pesquisa da Europa e de renome internacional. A polícia de Berlim confirmou, via Twitter, a morte do médico e acrescentou que o paciente se matou logo em seguida . A polícia descarta – até o momento do final deste artigo . que o tiroteio tenha sido motivado por ataque de cunho terrorista. O médico ainda foi operado de emergência, mas não resistiu.



A Alemanha ainda se encontra sobre o choque do final de semana no sul do país. No estado de convulsão em que o mundo se encontra, com surtos e atentados, o ocorrido de hoje em Berlim não é nem poderia ser percebido como um fato isolado, mas da continuidade ao que virou „o verão do medo“.