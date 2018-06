Tragédia com aeronave da Germanwings: pronunciamento de Merkel, na íntegra

Há pouco, na Chancelaria Federal, Merkel expressou todo o seu pesar com a tragédia que envolve Espanha, França e Alemanha. Abaixo o pronuciamento na íntegra:

©Bundesregierung/Bergmann

Sras e Srs.

A notícia que nos alcançou sobre o desastre com o avião da Germanwings, com 150 pessoas a bordo, é um choque para nós, para os franceses e para os espanhóis. Por enquanto, além dos dados técnicos da aeronave, não temos muito conhecimento. Qualquer especulação sobre a causa do acidente, seria pérfido. A causa será investigada abrangentemente.

Hoje, entretanto, o foco da minha preocupação é a dimensão do sofrimento que essa catástrofe trouxe a tantas pessoas. Meus pensamentos, minha compaixão e também de todo o governo alemão, está direcionado para as famílias das vítimas, entre elas, muitos compatriotas. O sofrimento dessas famílias é incomensurável! Nós nos comprometemos em dar-lhes todo o suporte que é possível obter nesses momentos.



Nas últimas horas eu me comuniquei tanto com o presidente francês como com ministro-presidente espanhol. Nós combinamos que nossos países ajudarão em toda a forma para investigar a causa do acidente, assim como disponibilizará suporte ao local do acidente e aos funcionários dos respectivos aeroportos.

O Ministério Alemão das Relações Exteriores criou uma força tarefa que vai coordenar todos os passos nesse sentido de apoio. Além disso, o Ministro das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier juntamente com o Ministro dos Transportes Alexander Dobrind, partirão ainda nesta tarde (horário local) para o lugar do acidente.

Amanha mesmo eu irei até ao local do acidente juntamente com a Ministra Presidente da região da Renânia do Norte-Westfália, Hanellore Kraft *

Para terminar gostaria de ratificar o seguinte: Esse é um momento de muita tristeza para todos nós. Pensamos na vítimas, seus parente, seus amigos. Obrigada“

A cidade de Düsseldorf seria o destino da aeronave da Germanwings, que é empresa que ertence ao grupo Lufthansa e por isso goza de toda a infraestrutura técnica da mesma.

Em entrevista coletiva exibida há pouco pela TV regional “Köln News” diretamente do Aeroporto Köln-Bonn, o porta-voz da diretoria da Germanwings, Thomas Wincklemann informou que:

1. A última inspeção pontual da aeronave foi executada ontem (23) na cidade de Düsseldorf pela equipe da Lufhansa.

2. A última inspeção geral da aeronave foi feita em agosto de 2013.

3. O capitão da aeronave tem 10 anos de casa e que atua tanto para a Lufthansa como para a Germanwings

4. Um equipe da Germanwings se encontra nesse momento em Düsseldorf para informar aos parentes sobre a lista dos passageiros

Winckelmann também ratificou repetidamente que irá trabalhar em estreita cooperação com os órgãos como corpo de bombeiros e polícia para investigar “sem correria, mas profissionalmente” a causa da catástrofe que matou 146 passageiros e 4 equipe de bordo.

Segundo o jornal “Ruhrnachrichten“, entre as vítimas estariam 16 alunos e duas professoras da escola ginasial Joseph-König, localizada na cidade de Halten. Os alunos estariam retornando da França de um programa de intercâmbio.

Twitter . # GermanWingsCrash