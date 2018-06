“Trem do amor” convoca berlinenses para as ruas

“Não existe amor em SP”, diz a música eternizada pelo paulista, Criolo. Em Berlim, também não, assim a minha observação, de caráter empírico, mesmo porque, para “quem vem de outro sonho feliz de cidade”, é difícil desestruturar a percepção para algo ateu e totalmente adogmático como a percepção do amor nessas terras fincadas na Europa Central.

Porém, o que Berlim tem de sobra e também por motivos históricos, é solidariedade, consciência social e a premissa de que o particular é político, o político influencia o particular e que “Não existe nada de bom, se você mesmo não arregaçar as mangas “. Esse é o subtítulo da manifestação que acontece em primeira edição neste sábado (25) do verão berlinense. O terreno político se mostra propício e a passeata de protesto, necessária.

Segundo estatística divulgada recentemente pelo Ministério do Interior, os delitos “clássicos” como roubo de carros, assaltos em apartamento, diminuíram em percentual. Entretanto, o número de delitos de conflitos interpessoais de brigas que iniciam no metro por algum motivo bobo e acabam em morte, aumentaram consideravelmente. A “tragédia grega” e todo a lamaçal midiático em torno dela, o aumento de números de refugiados chegando na Alemanha e o tratamento que isso vem recebendo da classe política, criaram um clima de hostilidade assustador, clima esse que vem sendo cultivado com igual intensidade nas redes sociais.





Quem faz?

Um conglomerado de promotores, músicos, profissionais da mídia que juntamente decidiu que “é preciso ir pra rua pelo amor”, assim a apresentação no portal, que acrescenta a necessidade de tomar posição frente à tantas manifestações de ódio que vem se espelhando pela sociedade. Como exemplo, eles citam o clima de ódio frente aos refugiados e requerentes de asilo político, também o movimento racista, Pegida de “Europeus patriotas contra a islamização do Ocidente” que até obteve a adesão de Rosalinda Pessoa Lindner (59), uma brasileira capixaba, casada com alemão e radicada na região da Saxônia e figura sempre presente nas passeatas de segundas-feiras na cidade de Dresden, berço do movimento racista.

Na coletiva de imprensa, concedida na quinta-feira (23), os organizadores fizeram questão de ratificar que “O trem do amor” (Zug der Liebe) é uma manifestação política por maior solidariedade social e pela tolerância sexual, porem não tem nada a ver com a concepção da “Parada do Amor”, um megaevento regado à música eletrônica, que durante muitos anos deu a Berlim a imagem a “Cidade da Balada”. Depois de muitas queixas sobre o volume de lixo produzido e deixados nas ruas e os transtornos causados pelo evento que de fato durava um fim de semana inteiro, em 2003 o evento teve seu fim decretado pelo Senado de Berlim.

Ao anunciar a primeira edição do “Trem do Amor” as especulações sobre similaridades entre os dois eventos, não tardaram.

Ao contrário da “Love Parade”, que tinha como ponto de chegada o parque Tiergarten, pulmão de Berlim, o percurso do “Trem do Amor” é pelas ruas da parte leste da cidade. O único aspecto que iguala ao mega eventos dos anos 90 é que os melhores DJ’s de música eletrônica do país vão garantir som para balançar.

Ao contrário da „Love Parade“ que instigava comemorar como se não houvesse o amanhã o „Trem do Amor“ não abdica do divertimento, mas foca na sustentabilidade e no questionamento sobre em que sociedade queremos viver. Agora e no futuro. “Trem do amor” tem um crédito de autenticidade. Hoje é o início, a intensidade e a forma serão avaliado, mas os organizadores prometem crescer no próximo ano e levar mais gente pra rua. Pela solidariedade, pela liberdade de ser e estar. Isso e o que Berlim realmente ama.

Para acompanhar no Twitter:

#hastag ZugderLiebe