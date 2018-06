4 motivos para entender o avanço do ISIS na Síria e no Iraque

Há uma dúvida sobre os motivos de o ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico e Daesh, ser tão eficiente militarmente para ter conquistado tanto território em tão pouco tempo. São quatro os principais motivos.

1. A incompetência do adversário no caso do Iraque. Os militares iraquianos não souberam ou não quiseram lutar contra o ISIS. Sem resistência, foi simples avançar.

2. A geografia. No caso da Síra, Raqaa, base do ISIS, é distante dos centros populacionais como Damasco, Homs e Aleppo. O regime de Assad não tinha como enfrentar esta área tão distante e que nunca foi uma prioridade.

3. O relativo apoio da população. No caso sírio, as áreas possuíam um elevado sentimento anti-regime. No Iraque, viram o ISIS como defensor dos sunitas diante de um governo e um Exército controlado por xiitas.

4. A habilidade dos guerreiros do ISIS. Muitos comandantes militares do grupo eram do Exército de Saddam Hussein. Embora tenham sido laicos no passado, eles se tornaram religiosos e extremistas islâmicos quando foram presos pelos EUA durante a ocupação. Nas prisões, se aproximaram da Al Qaeda, que ironicamente havia sido inimiga de Saddam.