5 motivos para a ONU assumir o controle de Gaza

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Avigdor Liberman, sempre foi criticado por ser um dos mais radicais políticos israelenses, flertando certas vezes com o racismo contra os árabes-israelenses. Mas hoje o chanceler fez uma proposta interessante que deve ser examinada com atenção, independentemente de outras posições políticas dele

Na visão de Lieberman, a ONU deveria assumir o controle de Gaza por um período, assim como ocorreu em Kosovo e Timor Leste em períodos de transição para a independência. Esta proposta é muito boa por pelos menos 5 motivos

1. Israel (ou pelo menos seu ministro das Relações Exteriores) aceita

2. Os palestinos têm ótima relação com as Nações Unidas

3. A alternativa seria o Hamas no poder, mais conflitos ou um longo processo de transição para a Autoridade Palestina (e este pode ser feito via ONU)

4. O bloqueio poderia ser levantado aos poucos com o monitoramento da ONU

5. A ONU, com tropas brasileiras do Batalhão Suez, monitorou Gaza entre 1956 e 1967 (por isso o célebre campo de refugiados Brasil)

Haverá, sem dúvidas, obstáculos. Mas talvez sejam menores do que em outras alternativas. E, antes que me esqueça, Lieberman também tem sido um vanguardista dentro de Israel na defesa de uma negociação de paz levando em conta a proposta da Liga Árabe, na mesa desde 2002 e ignorada por Israel. A oferta de todos os países árabes prevê o estabelecimento de relações diplomáticas de Israel desde que o país retorne para as fronteiras pré-1967 (Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental e o Golã sírio) e uma solução justa para os refugiados, sem necessariamente demandar o retorno

Para completar, vale lembrar que Israel tem relações diplomáticas com dois de seus vizinhos – Jordânia e Egito. Nos outros dois, Síria e Líbano, há forças da ONU monitorando a fronteira. A divisa com a Síria é a mais segura de Israel há décadas e a com o Líbano tem se acalmado bastante nos últimos anos. Por que não testar em Gaza?

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

