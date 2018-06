A Al Qaeda é inimiga do Irã, como demonstra o atentado terrorista em Beirute

Leia também – Entenda o atentado contra a Embaixada do Irã em Beirute

Depois do ataque terrorista de hoje em Beirute, não dará mais para esconder o óbvio. O Irã é inimigo da Al Qaeda. Assim como o regime de Teerã era inimigo de Saddam Hussein e ainda é do Taleban. Não acreditem em bobagens como as da série como Homeland, colocando os iranianos e o Hezbollah como aliados da Al Qaeda. Eles se odeiam.

Por que? A resposta óbvia é que o Irã e o Hezbollah são xiitas. A Al Qaeda, segue uma vertente ultra radical dos sunitas. Um não considera o outro muçulmano. Mas, além disso, ambos possuem interesses totalmente antagônicos na região. No Iraque, na Síria, no Yemen, em Bahrein e no Líbano estão em lados opostos.

Não vou entrar em detalhes. Apenas saibam que o Irã é inimigo da Al Qaeda e isso ajudará muito a entender geopolítica e segurança internacional.

Aliás, o próximo passo dos EUA depois de um acordo nuclear com o Irã, se este ocorrer, será trabalhar em conjunto com os iranianos para combater a Al Qaeda.

Obs. Por favor, não venham defender a Al Qaeda porque o alvo do terrorismo foi o Irã. Terrorismo é terrorismo

