Entenda a aliança de Israel e Arábia Saudita

Os EUA, junto com seus outros aliados do Sexteto, deve chegar a um acordo inicial com o Irã para uma redução nas atividades nucleares do regime de Teerã em troca do descongelamento de bens iranianos no exterior. Este seria o primeiro passo para um pacto final em busca de resolver, de forma pacífica e diplomática, a questão nuclear iraniana.

Este acordo, porém, está sendo repudiado por Israel e pela Arábia Saudita. Os dois países são inimigos do Irã e certamente seriam os mais afetados caso o regime iraniano obtivesse a capacidade de obter armas atômicas. Tanto sauditas quanto israelenses estão irritados com a iniciativa americana e defendem que o Irã abandone seu programa nuclear de forma incondicional.

Pode parecer irônico, mas na questão iraniana (e em muitas outras), o maior aliado de Israel no mundo hoje é a Arábia Saudita, nos Estados Unidos. Justamente a nação árabe mais rica e com o regime mais radical islâmico de todo o planeta, de onde saíram 15 dos 19 terroristas do 11 de Setembro e com uma política de Apartheid contra as mulheres.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

