A Copa no Qatar pode ser considerada um crime contra a humanidade?

Para comentar no post, é necessário ter registro no Estadão. Basta fazer no site. Mas às vezes dá também por outros navegadores diretamente, de acordo com alguns dos leitores

Uma das maiores vergonhas da história do esporte será a Copa do Mundo de futebol no Qatar. Não por ocorrer em um regime ditatorial travestido de monarquia. Afinal, tivemos Olimpíadas em Pequim e Berlim (durante o nazismo), além da Copa da Argentina em 1978, durante a ditadura militar. Mas pela enorme quantidade de seres humanos que estão sendo mortos durante as obras.

De acordo com o jornal The Guardian, são cerca 1.100 indianos e nepaleses mortos nas obras. Isso porque estas duas nacionalidades representam apenas um terço do total de trabalhadores. O número pode ser ainda mais elevado se contarmos egípcios, paquistaneses e bengalis – possivelmente, mais de 3 mil. Apenas para comparação, levando em conta que são 32 países e 23 jogadores por seleção, teremos 726 atletas na Copa.

Não dá, de verdade, para aceitar a Copa do Mundo no Qatar. Além das mortes e de ser uma ditadura, também restringe direitos das minorias e das mulheres, apoia rebeldes radicais na Síria, é um país minúsculo, sem tradição futebolística e com temperaturas atingindo quase 50 graus nos meses de junho e julho.

O que mais me espanta é o Qatar ter derrotado os Estados Unidos na disputa. Afinal, os americanos, se quiserem, podem realizar uma Copa na semana que vem. Tem ao menos 40 estádios padrão Fifa, hotéis e aeroportos, além de ser uma democracia e ver o futebol cada vez mais forte no país.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

Comentários islamofóbicos, antissemitas, antocristãos e antiárabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

Acompanhe também meus comentários no Globo News Em Pauta, na Rádio Estadão, na TV Estadão, no Estadão Noite no tablet, no Twitter @gugachacra , no Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instagram e no Google Plus. Escrevam para mim no gugachacra at outlook.com. Leiam também o blog do Ariel Palacios