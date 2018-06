A genial resposta da libanesa líder no ranking de vídeos pornôs

O Líbano enfrenta nestes dias uma das maiores tempestades da sua história. Nesta semana, também anunciou que passará a exigir vistos dos sírios – hoje, uma em cada quatro pessoas no Líbano é refugiada da Guerra da Síria. Embora o país não esteja em guerra, há instabilidade em áreas do Vale do Beqaa e em Trípoli. Além disso, suspeita-se de que um membro do alto escalão do Hezbollah seja espião. Para completar, há meses o país não consegue eleger um presidente devido a divisões entre os que apoiam Michel Aoun, os que apoiam Samir Gaegea e os que não querem nenhum dos dois (por lei, o presidente do Líbano precisa ser cristão maronita).

Mas muitos libaneses, assim como qualquer outra nacionalidade nos dias de hoje, gosta mesmo é de falar de celebridade. No ano passado, foi a super advogada defensora dos direitos humanos Amal Alamuddin, que se casou com George Clooney. Desta vez, porém, uma libanesa radicada em Miami de 24 anos passou a dominar as conversas. O nome dela é Mia Khalifa. E por que falam dela? Porque ela atingiu o primeiro lugar no ranking de audiência de um dos principais sites de vídeos de entretenimento adulto masculino no mundo.

Alguns libaneses, que adoram falar das conquistas da diáspora, celebraram ver uma libanesa no primeiro lugar. Outros, por sua vez, criticaram a atriz. Mia Khalifa, porém, não perdoou os críticos em um histórico tweet – “Doesn’t the Middle East have more important things to worry about besides me? How about finding a president? Or containing ISIS?”

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

