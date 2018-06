Por que há tanta agressão e preconceito em comentários sobre Israel-Palestina?

Como forma de protesto a uma série de comentários preconceituosos, fascistas, antissemitas, anti-árabes e islamofóbicos, além de ataques pessoais entre os comentaristas, não publicarei post sobre questões internacionais hoje no blog. No lugar, farei uma auto-avaliação do blog.

. São raros os problemas quando escrevo sobre Guerra da Síria. Existe um consenso entre os comentaristas e leitores de que se trata de uma tragédia, na qual os dois lados – regime e oposição – são culpados pela violência. Fico surpreso como os leitores são bem informados, não caindo em propagandas enganosas difundidas na internet.

. Caso fale de Estados Unidos, existe um desinteresse enorme por parte dos leitores. Não sei o motivo, mas no Brasil as pessoas preferem ler mais sobre o Irã do que sobre política americana.

. Aliás, mesmo quando falo de Irã, não existe tantas agressões. Divergências, sem dúvida. Mas mesmo aliados como EUA e Israel divergem sobre as questões nucleares iranianas. Não há mal nenhum em discordar e têm ótimos argumentos a favor e contra o acordo assinado no mês passado.

. O cenário muda quando escrevo sobre Israel e Palestina. O ódio cresce e pessoas que nunca se viram começam a se agredir de forma inacreditável. Leiam os comentários de ontem para ter uma ideia. Não irei apaga-los.

Existe sim antissemitas aos montes naqueles comentários. Também há muitos islamofóbicos e muitos anti-árabes, assim como defensores de limpeza étnica, que é um crime contra a humanidade. É deprimente.

Mas, que fique claro, não é totalidade dos comentários. Longe disso. A maior parte dos comentaristas é bem preparada e aprendo bastante com os leitores. Inclusive, me tornei amigo de muitos de vocês, com quem troco e-mails e mensagens no Facebook.

De verdade, gostaria que houvesse, em posts sobre Israel e Palestina, o mesmo nível de diálogo existente nos textos sobre a Guerra da Síria. Infelizmente, escrevendo há cinco anos este blog, sei que isso não irá acontecer.

