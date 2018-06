A melhor forma de combater a Al Qaeda é se aliar ao Irã e à Síria?

Os Estados Unidos praticamente já aceitaram a permanência de Bashar al Assad no poder em Damasco, independentemente da retórica, cada vez mais branda, de Barack Obama e de seu secretário de Estado, John Kerry. O temor americano hoje não é o regime sírio e nem seus aliados iranianos. Inclusive, estes abriram um canal aberto de diálogo.

Para os EUA, o maior perigo hoje está na região de Raqqa, bem distante a capital síria. Esta região está nas mãos da Frente Nusrah e do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, mais conhecido como ISIS. Ambos grupos, apesar de inimigos entre si, são aliados da Al Qaeda. Como as facções rebeldes mais moderadas estão praticamente desaparecendo, mais hora menos hora os americanos precisarão recorrer a Assad.

Há quem diga que a melhor arma para os EUA combaterem o terrorismo internacional seria uma aliança com o Irã e a Síria. Afinal o regime iraniano e o de Assad são os maiores inimigos da Al Qaeda no mundo. Mais até do que os próprios americanos. Por outro lado, existe a questão do Hezbollah, que ainda é uma ameaça a Israel, maior aliado dos EUA no Oriente Médio.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

