A Polícia de Nova York foi islamofóbica ou buscava garantir a segurança?

Hoje participo mais uma vez do programa Globo News em Pauta direto de Nova York, às 20h (horário de São Paulo)

A comunidade árabe e muçulmana de Nova York foi alvo de uma ampla campanha de espionagem da polícia em coordenação com a CIA (serviço de inteligência dos EUA) com o argumento de que combatia o terrorismo. Restaurantes, lojas, mesquitas e pessoas sem nenhuma conexão com atividades ilegais, incluindo estudantes de universidades, foram observados por meses pelas autoridades policiais da cidade.

A descoberta, feita por repórteres da Associated Press, rendeu ontem o prêmio Pulitzer de melhor reportagem investigativa para a agência de notícias.

Grupos como o Instituto Árabe Americano e o Comitê das Relações Islâmico-Americanas (CAIR, na sigla em inglês) e defensores das liberdades constitucionais condenaram duramente a ação da polícia. O FBI (Polícia Federal dos EUA), por sua vez, criticou a polícias de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) e afirmou que ações como esta apenas atrapalham por terem um impacto negativo. Ao mesmo tempo, segundo pesquisa, a maior parte da população apoiou a operação por achar que reforçou a segurança contra o terrorismo.

Entre os muçulmanos, o foco foi nos descendentes de sírios, que na maior parte das vezes são da terceira ou quarta geração nascida em Nova York. Eles integram uma antiga onda de imigração, similar à que foi para o Brasil no início do século 20, na qual a maior parte é cristã. Por este motivo, muitos dos espionados eram cristãos confundidos pela polícia com muçulmanos.

Segundo o dono de um restaurante libanês no Brooklyn, “estes policiais não tem a menor idéia do que seja um sírio, um egípcio ou um libanês. Muitos menos que existam muitos não muçulmanos e outros que sequer falam árabe por serem netos ou bisnetos de imigrantes”.

Taxistas de origem islâmica com o status imigratório ainda não definido que tivessem problemas como a falta do pagamento de multas foram chantageados pelos policiais para servirem de informantes. Caso contrário, poderiam ser deportados, de acordo com documentos secretos da polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês), descobertos pela Associated Press.

Estes informantes freqüentavam cafés, mesquitas e clubes sociais da comunidade islâmica e tinham como tarefa relatar aos policiais e aos agentes da CIA quem estava nestes locais e o que foi conversado.

“A ação da NYPD com a CIA coloca em risco os direitos e as liberdades das comunidades árabe e islâmica dos Estados Unidos”, afirmou James Zogby, presidente do Instituto Árabe Americano. Para Zead Ramadan, do CAIR, “eles não estão combatendo o terrorismo, mas atacando uma religião”.

O prefeito Michael Bloomberg, que até este episódio era elogiado pelo seu combate à islamofobia, argumentou que a NYPD “não está preocupada com religião”. “Nós queremos nos focar nas ameaças de terrorismo”, acrescentou.

Apesar da declaração de Bloomberg insistindo que não havia viés político, os documentos da NYPD demonstram o contrário, especialmente nos que se refere aos sírios. “Nossa Unidade Demográfica descobriu que a comunidade síria em Nova York se divide em duas – uma judaica e outra muçulmana, sendo que a primeira é maior. Este relatório se focará apenas na pequena comunidade muçulmana”, diz o texto.

Não há explicação porque não mencionam os antigos cristãos sírios de Nova York, que deram até origem à região da Little Syria, hoje no Financial District, onde ainda sobrevive uma catedral cristã sírio-ortodoxo, que seria equivalente à do Paraíso em São Paulo.

Em outro documento, a NYPD também pede para que o foco seja apenas nos muçulmanos egípcios, sem a necessidade de incluir os cristãos coptas no programa de espionagem.

Ironicamente, mesmo com toda esta preocupação, considerada preconceituosa pela comunidade islâmica e árabe, a NYPD ainda cometeu equívocos graves. A doceria Damasco, foi alvo de espionagem, embora o dono Tony Sadek seja um cristão libanês.

Membros da comunidade também questionavam os motivos de o foco ser no sírio. Nenhum sírio esteve envolvido em atentados contra os EUA e, mais importante, as principais entidades, como a CAIR e o Instituto Árabe Americano, são abertamente contra o regime de Bashar al Assad. Apenas alas cristãs sírias americanas costumam defender o líder sírio.

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios