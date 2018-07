Ação de Israel em Gaza é versão miniatura dos bombardeios de Obama no Yemen

Israel fez hoje em Gaza o que Barack Obama faz quase diariamente no Yemen. Levou adiante uma ação de ataque seletivo contra um inimigo. No caso, Ahmad al Jabari, líder do braço armado do Hamas. Aliás, sabemos exatamente quem morreu, como foi a operação e temos fotos. Mais importante, temos conhecimento dos crimes pelos quais este militante é acusado na Justiça israelense. Pode-se concordar ou discordar, mas foi uma ação transparente.

Comparem agora com Obama. Quase todos os dias a CIA utiliza Drones, como são chamados os aviões não tripulados e operados remotamente, para bombardear o Yemen, o Afeganistão e o Paquistão. Os alvos são supostos militantes da Al Qaeda. Quase a totalidade deles é suspeita, sem direito a julgamento, de crimes – já Jabari reivindicou atentados. Nas ações ordenadas pelo presidente americano, não há fotos e raramente concedem as informações das vítimas colaterais, incluindo mulheres, crianças, idosos e civis inocentes.

Ainda assim, Obama é considerado um pacifista por muitos, digno de um “Nobel da Paz”. Já Benjamin Netanyahu é visto como belicoso. Por que?

