Afinal Obama, Jerusalém é ou não capital de Israel?

O discurso de Bill Clinton foi elogiado por grande parte da mídia ontem, embora tenha disputado a audiência com o jogo do Dallas Cowboys contra o New York Giants no início da temporada do futebol americano nos EUA.

Além de competir com o esporte, o ex-presidente também viu parte das atenções da mídia se dirigir para a questão do status final de Jerusalém. Isso mesmo, como deve ser designada a cidade na plataforma de campanha democrata.

Oficialmente, o governo dos Estados Unidos mantêm que o status de Jerusalém deva ser definido em negociações entre israelenses e palestinos. A embaixada até hoje se localiza em Tel Aviv.

Os partidos, porém, incluindo o Democrata de Barack Obama em 2008, afirmam que “Jerusalém é capital de Israel”, embora não usem a palavra indivisível. Desta vez, a campanha do democrata decidiu omitir este ponto. Obviamente, foi alvo de ataques republicanos e também de membros de seu próprio partido. Menos de 24 horas depois, foi acrescentada ao programa por ordem de Obama, que mais uma vez consegue a façanha de se queimar com israelenses e palestinos.

No fim, como sabemos, Jerusalém é a capital de Israel. O Parlamento (Knesset), a Suprema Corte e o Poder Executivo se localizam na cidade, apesar de alguns outros órgão governamentais estarem em Tel Aviv.

Em um acordo, talvez os palestinos tenham Jerusalém como sua capital. Na minha opinião, o mais simples era manter a cidade unificada, capital dos dois Estados. No caso da Palestina, sendo sede da Presidência, com a administração ficando em Ramallah, como já ocorre atualmente, a apenas alguns quilômetros de distância.

