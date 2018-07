Além do Iraque, Obama teme perder Afeganistão para o Irã

Veja meus comentários sobre EUA-AFEGANISTÃO e SÍRIA no Jornal das Dez da Globo News

Os Estados Unidos não querem perder o Afeganistão como perderam o Iraque. Por este motivo, pretendem manter entre 10 mil e 15 mil tropas remanescentes no país. Para atingir este objetivo, porém, precisam convencer o governo afegão através de medidas amistosas, como a devolução da prisão de Bagram.

No Iraque, ao contrário do que Barack Obama disse na campanha, os EUA pretendiam manter militares em Bagdá. Mas não houve acordo com o governo iraquiano e os americanos foram obrigados a se retirar integralmente. Sem estas tropas, a influência de Washington diminuiu e o Iraque se aproximou do Irã. Hoje o território iraquiano é utilizado para transportes de armas do regime de Teerã para o regime de Damasco, contrariando as posições da Casa Branca, a favor da oposiçãoo síria.

Caso não consigam manter os militares no Afeganistão, os EUA temem que também os afegãos passem para a zona de influência do Irã e, além disso, do Paquistão. Seria, claro, uma enorme derrota ter colocado centenas de milhares de jovens americanos para lutar e gastar trilhões de dólares e ter como resultado o fortalecimento de seu maior inimigo.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

