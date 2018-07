Americanos, “vocês estão melhores do que há quatro anos?” – Resposta define se Obama será Carter

– No rádio Estadão/ESPN, às 18h20, comento as ELEIÇÕES AMERICANAS

No fim de um debate contra o então presidente Jimmy Carter, em 1980, Ronald Reagan afirmou aos eleitores – “Quando vocês forem às urnas, se perguntem se estão melhores hoje do que quatro anos atrás, se os preços dos produtos estão acessíveis, se o desemprego não aumentou, se vocês estão mais seguros. Caso a resposta seja sim, mantenham o atual presidente. Mas, se for não, votem em mim”. (Vejam o vídeo abaixo a partir de 1:15)

A resposta da maioria absoluta dos americanos foi não, eles não estavam melhores do que em 1976. Menos de uma semana mais tarde, os americanos elegeram Reagan, impedindo que Carter permanecesse na Casa Branca para um segundo mandato. Na época, os EUA passavam por uma grave crise, com estagflação.

Os republicanos, que são fãs de Reagan, quase um Deus para os conservadores americanos e que chegou a atrair até mesmo um enorme contingente da oposição, os “Reagan Democrats”, quando venceu em quase todos os Estados ao se reeleger em 1984, decidiram mais uma vez adotar a pergunta sobre se o cenário de hoje é melhor do que o de quatro anos atrás.

Na avaliação da campanha de Mitt Romney, é pior, com a taxa de desemprego em 8,1% (caiu porque menos pessoas buscaram emprego, diminuindo a população economicamente ativa, PEA) e uma economia lutando para se recuperar. Barack Obama claramente teria fracassado, na visão deles, na tentativa de sair da crise econômica. Portanto seria o momento de um republicano voltar para a Casa Branca e tentar recuperar os Estados Unidos.

Mas existe uma diferença em relação a 1980. Na época, Carter não havia sido eleito quatro anos antes herdando uma das maiores crises financeiras da história americana. Grande parte dos problemas que Reagan citava foram criados ao longo do primeiro mandato do presidente democrata e sua responsabilidade era clara.

Desta vez, Obama pode atribuir aos oito anos republicanos de George W. Bush grande parte dos problemas. E esta foi justamente a tarefa de Bill Clinton, bem sucedido na economia nos anos 1990, em seu discurso na Convenção de Democrata. Tentar mostrar que os EUA estão melhores do que quatro anos atrás, embora as estatísticas não digam isso. Além de manter, claro, a tese de que, sem Obama, teria sido ainda pior, com uma depressão nos moldes dos anos 1930.

Os republicanos, mesmo neste caso, poderiam usar o exemplo de Reagan de novo. Afinal, em quatro anos de mandato, ele conseguiu reduzir e desemprego para patamares próximos dos normais e reaquecer a economia. Isto é, mesmo que Obama convença que hoje está melhor do que em 2008, ele precisará explicar porque ainda não voltou a ser como em 2006. Não será uma tarefa fácil.

A resposta está com os eleitores. Nas urnas, eles responderão sim ou não. E Obama pode acabar como Carter, se não for convincente.

