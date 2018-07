Apesar do isolamento, Assad tende a se manter no poder até o fim de 2012, segundo Eurasia

no twitter @gugachacra

Apesar do isolamento internacional, Bashar al Assad tende a se manter no poder até o fim de 2012. A avaliação é da consultoria de risco político Eurasia, uma das mais respeitadas do mundo. Em relatório publicado nesta semana, a agência estima em cerca de 50% a chance de ele manter o controle sobre todo o país. Além disso, existe uma possibilidade de 25% do líder sírio controlar algumas partes, mas não todo o território.

A probabilidade de Assad deixar o poder ainda neste ano também é de 25%, independentemente de ser através de uma saída negociada ou como resultado de um golpe militar. “Um ano depois do início dos levantes, o regime sírio provou ser bem mais resistente do que as expectativas de muitos analistas”, diz o texto da Eurasia.

A estratégia do regime, segundo a agência cujas análises são levadas em conta nas decisões de bancos e grandes corporações, “é usar a força militar para combater a oposição, enquanto introduz reformas para ganhar os moderados”.

Na avaliação da Eurasia, o controle de Assad sobre as Forças Armadas “permanece robusto”, a oposição está “dividida e fraca” e os rebeldes têm ganho força”, mas ainda não são uma ameaça ao regime. O principal obstáculo para o líder sírio é a deterioração da situação econômica.

