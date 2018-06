Assad pode permanecer no poder, repetindo Mugabe, Bashir e Al Khalifa

O Plano de Annan para a Síria, por mais bem intencionado que seja, não dará certo. Conforme um opositor avaliou ontem em entrevista para CNN, mais como analista do que como político, a proposta visa acabar com a violência. Já o regime de Assad buscar se manter no poder. E a oposição quer derrubá-lo.

A comunidade internacional precisa começar a se acostumar com a possibilidade de Assad permanecer no poder por mais algum tempo, apesar de seus crimes contra a humanidade. Não se esqueçam que Robert Mugabe ainda governa o Zimbábue e Omar Bashir está no poder no Sudão. E, claro, a monarquia (ditadura) Al Khalifa de Bahrain também, depois do ignorado massacre da praça da Pérola

Os massacres em Darfur ainda não acabaram (não confundam Darfur com Sudão do Sul, onde também há problemas), o caos econômico e a repressão contra a oposição continua no Zimbábue. Estes assuntos apenas deixaram de chamar a atenção da opinião pública mundial – Bahrain, que concede abrigo para a Quinta Frota da Marinha americana, nunca foi..

Assad, hoje, busca ser o Saddam Hussein de 1991, pós guerra do Golfo. Ele se sustentou no poder por mais de uma década até ser deposto pela invasão americana. Não é impossível que ele consiga.

