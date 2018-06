Assad pode vencer a Guerra Civil?

Bashar al Assad disse em entrevista hoje para uma rede de TV síria que precisa de tempo para vencer a guerra civil. Agora, vocês podem perguntar – o líder sírio tem condições de derrotar a oposição e restabelecer o status quo anti?

A resposta é não. Assad é incapaz hoje de trazer de volta para a Síria a estabilidade existente até o início de 2011, quando Damasco era uma das capitais mais calmas e seguras do mundo árabe.

Por outro lado, o líder sírio possui condições de se manter no poder em um Estado cada vez mais fragilizado. Não controlará todo o território, mas pode se manter seguro em alguns bastiões, incluindo Damasco e a costa mediterrânea. Seria mais ou menos uma nação como a Colômbia ou o Iraque dos anos 1990.

Para quem perdeu o Globo News Em Pauta ontem e segunda, participarei também hoje, amanhã e sexta. É às 20h, de SP. Assistam aqui uma das minhas matérias de ontem

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. Também é comentarista do programa Em Pauta, na Globo News. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios

no twitter @gugachacra

Veja como funciona o sistema de comentários dos blogs do Estadão.com.br