Brasil apoia investigação de Drones de Obama na ONU

O Brasil apóia a investigação iniciada pela ONU da morte de civis em bombardeios de Drones dos EUA, segundo afirmou ontem o chanceler brasileiro, Antônio Patriota, em discurso proferido no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

“O Brasil recebe bem o anúncio da investigação do Rapporteur oficial da ONU para conta-terrorismo e direitos humanos sobre a implicação do uso de Drones e outras formas de assassinatos seletivos com o propósito de combater o terrorismo”, disse o ministro em discurso sobre a proteção de civis em conflitos armados, que tem sido uma bandeira do Itamaraty no atual governo.

A questão dos Drones, como são chamados os aviões não tripulados, ganhou destaque nas últimas semanas nos EUA. O presidente Barack Obama passou a ser questionado sobre a falta de transparência nestas ações que tem como alvo lideranças da Al Qaeda no Paquistao, Iemen e Somalia. Calcula-se que centenas de civis foram mortos nos bombardeios, incluindo mais de 200 crianças. A ONU investigará estas operações, condenadas por muitos países.

