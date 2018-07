Brasil deve despencar junto com preços dos commodities, diz diretor do Morgan Stanley na Foreign Affairs

no twitter @gugachacra

O Brasil deve entrar em declínio com a queda dos preços dos commodities, de acordo com artigo do diretor de mercados emergentes do Morgan Stanley que será publicado na próxima edição da Foreign Affairs, o mais prestigiado journal de política internacional do mundo.

Segundo Ruchir Sharma, em seu artigo “Bearich on Brazil, The Commodity Slowdown and the End of the Magic Moment”, o problema é que “o apetite global por commodities começou a cair. E, se o Brasil, não começar a dar passos em direção à diversificação, pode entrar em queda com eles (os commodities”.

No texto, Sharma ainda cita conversa com o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga. O economista afirmou que o “Brasil pode ter uma década perdida”, como nos anos 1980.

Para o diretor do Morgan Stalnley, vivemos um momento absurdo. “Os restaurantes em São Paulo são mais caros do que os de Paris e os preços de escritórios são mais caros do que Nova York. Os quartos de hotéis no Rio de Janeiro custam mais do que na Riviera Francesa, os aluguéis de bicicleta são mais caros do que os de Amsterdam e os preços dos cinemas ultrapassam os de Madri”, diz.

