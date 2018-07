Chefe dos observadores da ONU acusa opositores, e não Assad, de não cooperar com missão

no twitter @gugachacra

Veja como funciona o sistema de comentários dos blogs do Estadão.com.br A oposição síria deve ser dividida pelo menos em duas facções – uma armada e outra pacífica. O plano de seis pontos do ex-secretário-geral Kofin Annan visa coibir as ações da primeira e também das forças do regime de Bashar al Assad e suas milícias aliadas (shabiha) justamente para as pessoas poderem realizar manifestações em paz e o país possa ter uma transição política estável.

Mas, de acordo com o general norueguês Robert Mood, chefe da missão de observadores da ONU na Síria, em entrevista coletiva depois de depoimento no Conselho de Segurança, os opositores armados não estão respeitando o plano de Annan. Isto é, como dizem os russos, e não os EUA, eles também são responsáveis pela deterioração do cenário.

Inclusive, segundo o general norueguês, “tem havido um compromisso do governo (de Bashar Assad) nos últimos dias (em garantir a segurança dos monitores), mas não vimos a mesma colaboração da oposição”. Isso mesmo, com todas as letras, o regime tem cooperado e a oposição não. Não significa que o chefe da missão da ONU apóie Assad. Simplesmente, ele não é inocente de cair no discurso do bem contra o mal no conflito onde os dois lados (regime e oposição armada) são péssimos.

Na coletiva, o militar foi além. Indagado sobre quem teria sido o responsável pelo massacre de Houla, Mood disse que as investigações ainda não terminaram. Por enquanto, o general que comanda a missão de observadores da ONU, vindo de uma nação totalmente neutra como a Noruega, não aponta o dedo para o regime nem para a oposição.

Resumindo, a Síria não tem solução. O cenário vai se deteriorar bastante independentemente de uma intervenção armada ou não, de Assad cair ou não. Serão meses ou anos de matanças no território sírio.

Leiam ainda o blog Radar Global. Acompanhem também a página do Inter do Estadão no Facebook

Comentários islamofóbicos, anti-semitas e anti-árabes ou que coloquem um povo ou uma religião como superiores não serão publicados. Tampouco ataques entre leitores ou contra o blogueiro. Pessoas que insistirem em ataques pessoais não terão mais seus comentários publicados. Não é permitido postar vídeo. Todos os posts devem ter relação com algum dos temas acima. O blog está aberto a discussões educadas e com pontos de vista diferentes. Os comentários dos leitores não refletem a opinião do jornalista

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. Também é comentarista do programa Em Pauta, na Globo News. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios