Colinas do Golã – Netanyahu caiu na armadilha de Bashar?

Não está claro o que aconteceu ontem na fronteira entre Israel e a Síria, nas colinas do Golã. O regime sírio, sem credibilidade, afirma que 23 pessoas morreram. As Forças de Israel questionam este número. Tampouco ficou claro se os manifestantes estavam armados ou não e se seus fins eram pacíficos. Por último, há informações de que Bashar al Assad, buscando desviar a atenção dos protestos contra o seu regime, teria patrocinado financeiramente a ação.

Ao mesmo tempo, sabemos que o governo do Líbano impediu as manifestações na divisa do país com Israel. Tenham certeza de que a medida da administração em Beirute foi coordenada com o Hezbollah. A organização xiita, portanto, teria se colocado contra as manifestações palestinas. O mesmo se aplica ao Hamas em Gaza. Sabemos também que a rede de TV estatal síria transmitiu ao vivo os protestos.

Além destas informações, sabemos que até o início dos levantes contra o regime de Bashar nunca o Exército sírio havia permitido manifestações similares a estas de ontem na região do Golã. Seriam reprimidas duramente. A divisa com Israel foi por quase quatro décadas quase tão calma como a do Brasil com o Uruguai.

Também é de conhecimento internacional que os israelenses anexaram as colinas do Golã em ato não reconhecido pela ONU. Nenhum país do mundo, incluindo os Estados Unidos, reconhecem este território como israelense. É uma área síria sob ocupação israelense. Assad disse diversas vezes, inclusive em entrevista para mim, que esteve perto de um acordo com Israel em 2008. O primeiro-ministro turco, Recep Tayyp Erdogan, confirma esta informação, assim como o ex-premiê de Israel Ehud Olmert.

Por último, iniciativas supostamente pró-palestinas em busca de provocar uma reação violenta de Israel começaram a ocorrer no ano passado com a Flotilha. A condenação internacional à resposta israelense, independentemente do que realmente tenha ocorrido, demonstrou que esta estratégia obteve sucesso em ser anti-Israel, sem ser pró-Palestina. Note que eu acho impossível ser pró-Israel sem ser pró-Palestina. No mundo há os anti-Palestina, os anti-Israel e os pró-Israel&Palestina.

Com os levantes árabes, esta estratégia foi ampliada para as manifestações na fronteira com Israel. A primeira vez foi em maio, no dia do Nakba, como os palestinos denominam a data da criação do Estado israelense. A segunda, agora. O objetivo de quem organiza estas manifestações é o de provocar a morte de palestinos para dizer que “Israel é mau”. Desta forma, acreditam eles, a comunidade internacional se voltará contra os israelenses e ajudará na criação de um Estado palestino. Seriam atos suicidas sem provocar morte do outro lado.

Com base nestas afirmações acima, podemos concluir os seguintes pontos. Primeiro, o regime de Damasco está usando a causa palestina para desviar a atenção de sua repressão a opositores, que já resultou em mil mortes e outras milhares de prisões. Em segundo lugar, o Líbano e o Hezbollah, de forma madura e realista, não querem confusão em suas fronteiras. O Hamas, idem.

Por último, Israel está caindo na armadilha. Fez exatamente o que a Síria e os seus inimigos queriam. Seria mais fácil permitir a entrada dos manifestantes e prender cada um deles, os deportando em seguida ou, se for o caso, os deixando presos para investigar quem está por trás. Bastaria interrogar e saber se foram pagos por Assad. Chamassem membros da Cruz Vermelha para acompanhar o interrogatório. Mas o governo de Benjamin Netanyahu preferiu advertir com alto-falantes, em árabe, para eles não entrarem. Até este momento, correto. Em seguida, bombas de gás lacrimogêneo. Também correto. Porém o uso de armas de fogo, ainda que não tenha causado vítimas como diz a Síria, ocorreu, segundo as forças israelenses. Para que?

Note que estas manifestações são distintas do que veremos a partir de setembro. Foram de refugiados querendo voltar para a terra de seus ancestrais. As próximas serão de habitantes da Cisjordânia e de Gaza querendo ter um Estado ou cidadania. Táticas de relações públicas mais apuradas, incluindo o uso de bandeiras de Israel e Palestinas lado a lado, além de figuras notáveis, serão usadas. Centenas de milhares de palestinos se juntarão diante do posto de controle de Qalandia. Será uma marcha pelo direito à cidadania, e não ao de retorno. O primeiro desfruta de apoio quase unânime na comunidade internacional.

A única chance de Israel evitar este cenário é concordar em negociar com os palestinos em Paris, em julho. A Autoridade Palestina já aceitou. Se Israel falar não, a França e a Inglaterra ficarão a favor da criação de um Estado Palestino na Assembléia Geral das Nações Unidas em setembro. Será Israel e Estados Unidos contra “a rapa”.

E, antes de terminar, queria saber se alguém viu manifestações da UNDOF (as forças da ONU para as colinas do Golã) sobre o que ocorreu. O silêncio deles demonstra que as forças das Nações Unidas podem ser úteis, como na missão liderada pelo Brasil no Haiti, ou inúteis, como na fronteira entre a Síria e Israel.

Obs. Impressionante como ninguém está preocupado com o Yemen. Fiz a minha parte, escrevendo aqui no blog. Talvez seja o levante mais importante para o mundo, ainda que o egípcio seja para a região. Mas o mundo apenas abre os olhos depois de um 11 de Setembro. Descobriram que existia um país que era o oásis do terrorismo chamado Afeganistão. Vão esperar a parte 2, que quase ocorreu diversas vezes, incluindo no Times Square no ano passado e em Detroit em 2009, para falar do Yemen. Foi o texto com menos interesse em meses entre os leitores. Isso porque vocês gostam de Oriente Médio. Imaginem se fosse em outro lugar.

